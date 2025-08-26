Qué es la “tormenta negra” y qué estados afectará en México

Crédito: Cuartoscuro.

El inicio de la semana queda marcado por el término “Tormenta Negra”, el cual comenzó a ser utilizado por autoridades y medios debido a las intensas lluvias pronosticadas en varias regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que siete estados mexicanos experimentarían precipitaciones extraordinarias de hasta 150 milímetros en un solo día, asimilando las condiciones a las que recientemente detonaron máximos niveles de emergencia en países asiáticos.

Qué estados tienen alerta de tormenta negra

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias más intensas se prevén en las siguientes zonas: el oeste de Durango, el centro y sur de Sinaloa, el norte y centro de Nayarit, el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el norte y este de Oaxaca, así como el sur y oeste de Chiapas.

En todas esas regiones se esperan aguaceros torrenciales acompañados de tormentas eléctricas, con riesgo de inundaciones localizadas, arrastre de materiales y posibles afectaciones a infraestructura y caminos.

Adicionalmente, se consideran en riesgo por lluvias muy fuertes —con acumulados entre 50 y 75 milímetros— los estados de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche. Estas precipitaciones pueden generar anegaciones, crecida de arroyos o afectaciones puntuales, aunque en menor escala que las zonas mencionadas inicialmente.

En un tercer nivel de alerta, con lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— figuran entidades del noroeste, noreste, centro y sureste, incluyendo Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

Se recomienda especial atención a posibles variaciones en los pronósticos, ya que la intensidad y extensión de los eventos lluviosos pueden modificarse en función de los sistemas atmosféricos en evolución.

Qué es la tormenta negra

El uso de la denominación “Tormenta Negra” en México responde a la magnitud de los acumulados de lluvia esperados, equiparables a los fenómenos de emergencia catalogados bajo el mismo nombre en Asia.

Se trata de una situación en la que las lluvias, influidas por varios sistemas meteorológicos en interacción —como el monzón mexicano sumado a una vaguada en altura y la divergencia atmosférica— se potencian, desencadenando lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y la posibilidad de crecidas súbitas.

La presencia de un canal de baja presión en el sureste del país, sumado a la acción de sistemas de vaguada y el acercamiento de ondas tropicales, también contribuye a la formación de condiciones extremas en otros puntos del territorio nacional, ampliando aún más el área bajo vigilancia y alerta.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las autoridades locales han destacado la similitud entre los registros previstos este lunes en México y los de días recientes en ciudades como Hong Kong, donde la “Tormenta Negra” activó el máximo nivel de alerta por lluvias torrenciales.