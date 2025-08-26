México

Qué es la “tormenta negra” y qué estados afectará en México

Este fenómeno también se ha presentado en países asiáticos, por lo que enciende alertas

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Crédito: Cuartoscuro.
Crédito: Cuartoscuro.

El inicio de la semana queda marcado por el término “Tormenta Negra”, el cual comenzó a ser utilizado por autoridades y medios debido a las intensas lluvias pronosticadas en varias regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que siete estados mexicanos experimentarían precipitaciones extraordinarias de hasta 150 milímetros en un solo día, asimilando las condiciones a las que recientemente detonaron máximos niveles de emergencia en países asiáticos.

Qué estados tienen alerta de tormenta negra

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias más intensas se prevén en las siguientes zonas: el oeste de Durango, el centro y sur de Sinaloa, el norte y centro de Nayarit, el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el norte y este de Oaxaca, así como el sur y oeste de Chiapas.

En todas esas regiones se esperan aguaceros torrenciales acompañados de tormentas eléctricas, con riesgo de inundaciones localizadas, arrastre de materiales y posibles afectaciones a infraestructura y caminos.

Adicionalmente, se consideran en riesgo por lluvias muy fuertes —con acumulados entre 50 y 75 milímetros— los estados de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche. Estas precipitaciones pueden generar anegaciones, crecida de arroyos o afectaciones puntuales, aunque en menor escala que las zonas mencionadas inicialmente.

En un tercer nivel de alerta, con lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— figuran entidades del noroeste, noreste, centro y sureste, incluyendo Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda especial atención a posibles variaciones en los pronósticos, ya que la intensidad y extensión de los eventos lluviosos pueden modificarse en función de los sistemas atmosféricos en evolución.

Qué es la tormenta negra

El uso de la denominación “Tormenta Negra” en México responde a la magnitud de los acumulados de lluvia esperados, equiparables a los fenómenos de emergencia catalogados bajo el mismo nombre en Asia.

Se trata de una situación en la que las lluvias, influidas por varios sistemas meteorológicos en interacción —como el monzón mexicano sumado a una vaguada en altura y la divergencia atmosférica— se potencian, desencadenando lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y la posibilidad de crecidas súbitas.

La presencia de un canal de baja presión en el sureste del país, sumado a la acción de sistemas de vaguada y el acercamiento de ondas tropicales, también contribuye a la formación de condiciones extremas en otros puntos del territorio nacional, ampliando aún más el área bajo vigilancia y alerta.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las autoridades locales han destacado la similitud entre los registros previstos este lunes en México y los de días recientes en ciudades como Hong Kong, donde la “Tormenta Negra” activó el máximo nivel de alerta por lluvias torrenciales.

Temas Relacionados

Tormenta negramexico-noticias

Más Noticias

Así puedes obtener gratis el libro sobre Teotihuacan que muestra su arqueoastronomía, arquitectura y paisaje

El libro destaca la convergencia entre arqueología del paisaje y arqueoastronomía para interpretar Teotihuacan como espacio físico y simbólico

Así puedes obtener gratis el

Cuachalalate: el remedio natural mexicano para combatir úlceras y males digestivos, pero que pocos conocen

Su uso medicinal se remonta a tiempos milenarios aunque muchas de las nuevas generaciones desconocen sus propiedades

Cuachalalate: el remedio natural mexicano

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: ellos son los finalistas que buscarán ser el líder de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes de prueba de líder

La Casa de los Famosos

“Así es, Yordi”: el conductor y Martha Higareda registran la frase viral para evitar que lucren con ella

“Te lo juro, Yordi” y “Yordi, no me la vas a creer” son frases que alcanzaron popularidad debido a las peculiares anécdotas de la actriz mexicana radicada en Estados Unidos

“Así es, Yordi”: el conductor

El Mayo Zambada pide frenar la violencia en Sinaloa tras declararse culpable en EEUU

“Mi cliente es consciente del caso en Sinaloa”, asegura el abogado Frank Pérez

El Mayo Zambada pide frenar
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mayo Zambada pide frenar

El Mayo Zambada pide frenar la violencia en Sinaloa tras declararse culpable en EEUU

Por qué El Mayo Zambada no cooperará ni hablará de políticos mexicanos, según su abogado

Fiscal de Nueva York agradece al gobierno de México tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

Colombia asegura 14 millones de dólares en cocaína ligados al CJNG que pretendían llegar al Edomex

El Mayo Zambada morirá en prisión por los crímenes que cometió, asegura fiscal de EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: ellos son los finalistas que buscarán ser el líder de la semana

“Así es, Yordi”: el conductor y Martha Higareda registran la frase viral para evitar que lucren con ella

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

El Conjuro 4 Último Ritos: esta es la fecha en que comenzará la preventa de boletos en México

Las series de Netflix México que roban la atención HOY

DEPORTES

Esto dijo Alexis Vega tras

Esto dijo Alexis Vega tras la polémica que involucró a su familia durante el Cruz Azul vs Toluca: “No es mi esposa”

Así reaccionó Julio César Chávez a la libertad condicional que recibió su hijo Junior

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos

Liga MX: Quién es el nuevo líder de goleo tras la jornada 6