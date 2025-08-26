México

Pensión del Bienestar y programas sociales: ¿Quiénes recibirán el pago en septiembre 2025?

Varios beneficiarios recibirán su apoyo correspondiente al quinto bimestre del año (septiembre-octubre)

Por Lorna Huitrón

Varios beneficiarios recibirán su apoyo
Varios beneficiarios recibirán su apoyo correspondiente al quinto bimestre del año (septiembre-octubre)

En el mes de septiembre llega con buenas noticias para millones de familias en la Ciudad de México, Estado de México y otras entidades del país, ya que el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, comenzará a dispersar los depósitos correspondientes a varios programas sociales.

Estos pagos forman parte del ciclo bimestral septiembre-octubre y buscan garantizar que los beneficiarios cuenten con recursos para cubrir necesidades básicas, alimentación, salud y cuidado infantil.

¿Quiénes reciben su depósito bimestral?

Entre los programas que realizarán depósitos destacan la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión para Madres Trabajadoras y el programa Mujeres Bienestar.

Montos de depósito por programa

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: beneficia a personas mayores de 65 años con un depósito de 6 mil 200 pesos, destinado a gastos de alimentación, salud o necesidades básicas.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: para beneficiarios de entre 0 y 64 años que cuenten con certificado médico, el depósito es de 3 mil 200 pesos. En municipios como Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán e Ixtapaluca se han reforzado los módulos de atención para facilitar el acceso al apoyo.
Septiembre trae alivio económico a
Septiembre trae alivio económico a millones de familias en CDMX, Edomex y otros estados con la dispersión de apoyos del Bienestar del bimestre septiembre-octubre, destinados a cubrir gastos esenciales
  • Pensión para Madres Trabajadoras: las beneficiarias con hijas e hijos menores de 4 años recibirán entre 830 y 3 mil 600 pesos, dependiendo del número de hijos y la situación de la madre (soltera, viuda o en situación de vulnerabilidad).
  • Mujeres Bienestar: mujeres de entre 60 y 64 años recibirán un depósito de 3 mil pesos, con el objetivo de brindar respaldo económico en la etapa previa a la pensión de adultos mayores.

Fechas tentativas de pago

Los depósitos comenzaron el 1 de septiembre y se realizan de manera escalonada según la inicial del primer apellido de los beneficiarios, con el fin de evitar aglomeraciones en sucursales del Banco del Bienestar.

Por ejemplo, quienes tengan apellidos que inicien con la letra A recibirán su pago el lunes 1 de septiembre, mientras que los apellidos que comiencen con W, X, Y o Z podrán disponer de su apoyo hasta el miércoles 24 de septiembre.

Recomendaciones para beneficiarios

Para recibir los apoyos de manera segura, es importante verificar que la Tarjeta del Bienestar esté activa y disponible. No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, y los beneficiarios pueden consultar su saldo en cajeros automáticos o por teléfono.

Septiembre trae alivio económico a
Septiembre trae alivio económico a millones de familias en CDMX, Edomex y otros estados con la dispersión de apoyos del Bienestar del bimestre septiembre-octubre, destinados a cubrir gastos esenciales

Mantenerse atentos a los avisos oficiales del Banco del Bienestar o de la Secretaría del Bienestar permitirá evitar confusiones y retrasos en la dispersión de pagos.

Los programas del Bienestar en septiembre 2025 demuestran la relevancia de las políticas sociales en México, asegurando que quienes más lo necesitan puedan contar con apoyos económicos de manera oportuna y organizada.

