La Casa de los Famosos México: Shiky se convierte en el líder de la semana

Shiky se convirtió en el líder de la semana obteniendo su inmunidad y subió a Mariana Botas a la suite.
Elaine eligió a Mariana Botas para tomar la importante decisión de su equipo. Así, fue como Elaine Haro, la ganadora de la moneda decidió cambiar de lugar con Guana, provocando gran sorpresa en el equipo del cuarto Noche.
La noche de este lunes 25 de agosto, los habitantes comenzaron una vez más la búsqueda de la “moneda del destino”. Elaine Haro fue quien encontró el preciado objeto, obteniendo la oportunidad de cambiar a alguien de la habitación Día a la de Noche.
“Quien la encuentre tendrá la obligación de intercambiar a dos personas de cuarto y eso no es todo, lo hará en compañía de un socio o socia de su elección”, explicó Odalys.