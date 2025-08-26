La Casa de los Famosos México: Shiky se convierte en el líder de la semana

“Quien la encuentre tendrá la obligación de intercambiar a dos personas de cuarto y eso no es todo, lo hará en compañía de un socio o socia de su elección”, explicó Odalys.

La noche de este lunes 25 de agosto, los habitantes comenzaron una vez más la búsqueda de la “moneda del destino”. Elaine Haro fue quien encontró el preciado objeto, obteniendo la oportunidad de cambiar a alguien de la habitación Día a la de Noche.

Elaine eligió a Mariana Botas para tomar la importante decisión de su equipo. Así, fue como Elaine Haro, la ganadora de la moneda decidió cambiar de lugar con Guana, provocando gran sorpresa en el equipo del cuarto Noche.

Shiky se convirtió en el líder de la semana obteniendo su inmunidad y subió a Mariana Botas a la suite.

Últimas noticias

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 25 de agosto El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Ricardo Monreal afirma que dichos de ‘El Mayo’ Zambada no encienden alertas en Morena: “El que nada debe, nada teme” El exlíder del Cártel de Sinaloa afirmó en su audiencia que pagó sobornos a policías, militares y políticos para operar en México

Alejandro Sanz y su esperado regreso a los escenarios mexicanos: así será el inicio de su gira en Puebla El artista español vuelve a México con un repertorio que combina nostalgia y novedades

Ampliación Línea 12 del Metro CDMX: sin avances, así luce la obra que conectará Observatorio con Mixcoac La obra cumplió una década desde que empezaron con el proyecto para conectar la Línea 7 con el servicio de la dorada