Habitaciones en La Casa de los Famosos México: quiénes fueron las celebridades que cambiaron de cuarto

Cuarto Día y Noche sufrieron cambios de nueva cuenta en sus habitantes tras una acción de la “moneda del destino”

Por Cinthia Salvador

Cuarto Día y Cuarto Noche
Cuarto Día y Cuarto Noche sufrieron cambios de nueva cuenta en sus habitantes tras la Moneda del Destino semanal. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La noche del lunes 25 de agosto, el desarrollo de La Casa de los Famosos México 3 se vio marcado por un nuevo cambio en la dinámica entre los participantes. Durante la gala semanal, los conductores anunciaron a los habitantes la llegada de un reto clave: la búsqueda de la “moneda del destino”, un elemento diseñado para alterar la composición de los equipos dentro de la competencia.

La tensión aumentó dentro de la casa después del anuncio, ya que encontrar la moneda representaba la posibilidad de reconfigurar los grupos denominados Día y Noche. Los participantes, sin excepción, se movilizaron en la habitación designada a Día para buscar el objeto.

Tras varios minutos de incertidumbre, fue Elaine Haro quien localizó la moneda, lo que le dio acceso inmediato al Confesionario para recibir instrucciones detalladas sobre el “beneficio” que objetivo.

Esta vez, la “moneda del destino” dejaba en manos de quien la encontrara una decisión definitiva: intercambiar a un habitante de Día por otro de Noche. Elaine Haro, con este privilegio, sostuvo una breve conversación con Mariana Botas antes de comunicar su decisión. Según la dinámica explicada, el cambio resultante sería irreversible, lo que añadió mayor presión al proceso de designación.

La actriz fue quien encontró
La actriz fue quien encontró la nueva "moneda del destino". (Captura de pantalla YouTube)

En esta ocasión, la actriz optó por cambiarse ella misma al cuarto Noche, mientras que designó a Guana para integrarse definitivamente al cuarto Día. Esta decisión generó diversas reacciones entre los habitantes, que perciben estas modificaciones como una variable que puede modificar alianzas y estrategias.

El cambio significó simbólicamente la salida de Haro del equipo de Día y la integración del actor en dicho espacio, configurando así la convivencia cotidiana de los equipos para los próximos días.

La convivencia dentro de la casa más famosa de México comienza a generar más fricciones entre los habitantes y al mismo tiempo el estado de ánimo de cada uno varía. Para esta semana número 5, Shiky se convirtió en el líder obteniendo así inmune ante la próxima nominación y eliminación.

Guana intercambió de habitación con
Guana intercambió de habitación con Elaine Haro. (Captura de pantalla YouTube)

Por otro lado, el conductor tuvo que elegir una pelota con números al azar para seleccionar a su compañero y así subir a la suite. Shiky escogió el número 7, mientras los habitantes sacaban su respectiva pelota, se fueron descalificando; pero, a los pocos minutos, Mariana Botas sacó el número 7 y se unió a Shiky en la habitación de ganador. De esta manera, la actriz podrá relajarse en estos días, no obstante ella si podría quedar en la placa de nominados.

Así quedaron las habitaciones en La Casa de los Famosos México

Habitación Día:

  • Facundo
  • Mariana Botas
  • Shiky
  • Dalílah Polanco
  • Guana

Habitación Noche:

  • Aldo De Nigris
  • Mar Conteras
  • Abelito
  • Alexis Ayala
  • Aarón Mercury
  • Elaine Haro

