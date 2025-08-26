México

Fundación Telmex Telcel lanza convocatoria de becas 2025: estas son las personas que podrán inscribirse

Ya inició el registro para los aspirantes que deben cumplir con los requisitos establecidos

Por Jorge Contreras

Lista la convocatoria de Becas
Lista la convocatoria de Becas Telmex Telcel 2025 (Especial)

La Fundación Telmex Telcel, en colaboración con el Instituto Carlos Slim de la Salud, anunció la apertura de la convocatoria para otorgar hasta 5,000 becas a estudiantes mexicanos de licenciatura, maestría y doctorado que destaquen por su desempeño académico y dedicación.

El objetivo de este programa es impulsar la formación profesional de jóvenes dentro del territorio nacional, brindándoles apoyo para que continúen con sus estudios superiores.

Requisitos para obtener la beca

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser alumno regular y contar con un promedio mínimo de 8.5, el cual deberán mantener para conservar el beneficio.
  • Estar cursando desde el primer hasta el antepenúltimo periodo de su plan de estudios, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado.
  • Refrendar la beca semestralmente, demostrando excelencia académica sin materias reprobadas.
  • Acreditar el programa ASUME durante el primer año de la beca.

Fechas importantes

Las Becas Telmex Telcel 2025
Las Becas Telmex Telcel 2025 van dirigidas a alumnos de nivel superior y posgrados (UNAM/Facebook)

La plataforma estará disponible para el registro desde el lunes 25 de agosto hasta el martes 30 de septiembre de 2025, a través del sitio oficial: www.fundaciontelmex.org/becas.

Los estudiantes deberán llenar la solicitud, imprimirla, firmarla y enviarla junto con la documentación requerida por mensajería especializada al Programa Educativo de Fundación Telmex Telcel, ubicado en Vizcaínas número 16, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La fecha límite de recepción de documentos es el viernes 3 de octubre de 2025. Toda solicitud que llegue posterior a ese día no será considerada.

Resultados y selección

La Beca Telmex Telcel 2025
La Beca Telmex Telcel 2025 inició registro el pasado 25 de agosto

Los resultados podrán consultarse en la página oficial de la fundación entre el 19 y el 28 de noviembre de 2025.

La convocatoria advierte que cualquier incumplimiento de los requisitos o falsedad en la información será motivo para rechazar la solicitud. Asimismo, el proceso no admite apelaciones, ya que las decisiones del comité de becas son inapelables.

Oportunidad para miles de estudiantes

La Beca Fundación Telmex Telcel 2025 representa una oportunidad única para estudiantes de alto rendimiento académico en México, quienes podrán contar con apoyo económico y académico que impulse su desarrollo profesional.

Con este programa, la Fundación Telmex Telcel y el Instituto Carlos Slim de la Salud refrendan su compromiso con la educación como pilar del progreso social y académico del país.

