Tipo de cambio en México: Trump tira el dólar, el peso aprovecha y arranca el día cotizando al alza

Crédito: Infobae

Buen inicio de jornada para el tipo de cambio en México este 26 de agosto de 2025. El dólar perdió terreno ante el peso durante las primeras horas de este martes.

La moneda mexicana fue impulsada por la publicación de buenos datos económicos, mientras que la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) y la amenaza de nuevos aranceles causó estragos en el precio de la divisa estadounidense.

El dólar arrancó la sesión de este martes vendiéndose en un promedio de 18.66 pesos por unidad. Esto significó un ligero cambio de apenas el 0.07% en comparación con la cotización de 18.67 pesos por dólar registrada al cierre de la jornada previa.

El valor del dólar en México ha caído casi medio punto porcentual en los últimos siete días, mientras que en términos interanuales su precio ha bajado en un 2.33%.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio mantiene una pendiente bajista gracias a los buenos datos económicos publicados en México y a la respuesta de los mercados por las presiones del gobierno de Estados Unidos a la FED y la amenaza de nuevos aranceles.

El dólar amaneció afectado por el nerviosismo de los inversores a causa de la presión que ha ejercido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para despedir a Lisa Cook, gobernadora de la FED, quien ha rechazado dejar su puesto en el banco central.

Esto ha generado inquietud entre los operadores de bonos estadounidenses, ante un posible daño a la independencia de la FED en su toma de decisiones.

La cautelosa política monetaria del banco central ha molestado a Trump, pese a que han sido sus propias decisiones económicas, como los aranceles indiscriminados que ha interpuesto a varias naciones, las que han ocasionado esta situación.

Además, Trump amenaza con imponer un arancel del 200% a China si restringe las exportaciones de imanes a Estados Unidos. También podría anunciar nuevos aranceles y restricciones a las exportaciones de tecnología avanzada y semiconductores, en respuesta a los impuestos digitales de otros países. Asimismo, planea imponer aranceles del 50% a productos provenientes de India a partir del miércoles.

El peso fue impulsado por los resultados de la Inversión Extranjera Directa que registró un total de 34.26 mil millones de dólares durante el segundo semestre del año, lo que significó un aumentó del 2.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Esto se debe al crecimiento del 69.4%, en su comparación anual, de las nuevas inversiones, a pesar de que únicamente representaron el 9.2% del total de la inversión.

Además, la cuenta corriente registró un superávit de 206 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, con lo que rebotó del déficit de 911 millones de dólares reportados en el periodo previo.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.