Cuántas veces al día puedes tomar vinagre de manzana y cuál es la mejor hora para hacerlo

(Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los efectos más destacados del vinagre de manzana figura su capacidad para generar sensación de saciedad, lo que contribuye al control del apetito y puede facilitar la regulación del peso corporal.

Además, su ingesta antes de las comidas se asocia con una disminución en el aumento de glucosa en sangre tras la ingesta de alimentos, un aspecto especialmente relevante para quienes padecen diabetes tipo 2, ya que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar. El vinagre también estimula la producción de jugos gástricos, favoreciendo la digestión en personas con bajos niveles de ácido estomacal.

Cuándo tomar vinagre de manzana

La evidencia científica respalda varios de estos efectos. Una investigación publicada en el European Journal of Clinical Nutrition demostró que el consumo de vinagre de manzana antes de las comidas puede reducir significativamente los niveles de glucosa en sangre después de comer. Por su parte, el Journal of Agricultural and Food Chemistry identificó en este vinagre compuestos bioactivos con efectos antioxidantes y antimicrobianos.

El vinagre de manzana suele recomendarse entre una y dos veces al día, en dosis aproximadas de una a dos cucharadas diluidas en un vaso de agua por cada toma.

Varias gomitas de vinagre de manzana dispuestas creativamente en una mesa - (Imagen Ilustrativa Infobae).

La mejor hora para consumirlo varía según el objetivo, pero muchas personas lo toman antes de las comidas principales, especialmente antes del desayuno o el almuerzo, con la intención de favorecer la digestión o ayudar al control del apetito.

No se recomienda exceder la cantidad diaria ni consumirlo sin diluir, debido al riesgo de irritación gastrointestinal y daño dental. Ante condiciones digestivas, renales o el uso de ciertos medicamentos, se aconseja consultar a un profesional de la salud antes de iniciar su consumo regular.

No obstante, el consumo excesivo de vinagre de manzana puede provocar irritación en la mucosa gástrica y el esófago, así como erosión del esmalte dental debido a su acidez. Para reducir estos riesgos, se recomienda diluir el vinagre en agua antes de ingerirlo.

Otros beneficios del vinagre de manzana

Además, el Journal of Food Science documentó que el consumo regular de vinagre de manzana se asocia con una reducción del colesterol LDL y un aumento del colesterol HDL, lo que sugiere un impacto favorable en la salud cardiovascular.

La dietista-nutricionista Blanca García-Orea Haro recomienda optar por el vinagre sin filtrar, que conserva la “madre del vinagre”, una sustancia gelatinosa compuesta por bacterias y levaduras esenciales para la fermentación. Este tipo de vinagre, disponible en la mayoría de los supermercados, ofrece mayores beneficios. García-Orea Haro también aconseja evitar envases de plástico para preservar el sabor y la calidad del producto.

El consumo de vinagre de manzana en ayunas se ha popularizado como remedio natural para molestias digestivas como flatulencias, hinchazón abdominal y ardor estomacal. Además, sus ácidos orgánicos contribuyen a regular la flora intestinal y pueden ayudar a prevenir el estreñimiento. Estas propiedades se suman a su capacidad para facilitar la digestión y aumentar la saciedad.