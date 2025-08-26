Cuál es el precio del centenario de oro y la onza de plata tras la nueva caída del dólar

El oro es uno de los metales que mas se utiliza para invertir (Jovani Pérez)

El dólar está en problemas gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiró de nueva cuenta el precio de la divisa estadounidense debido a las presiones que ha sometido contra la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) y la amenaza de nuevos aranceles, incluido a China.

Esta volatilidad del billete verde se ha vuelto tan común en los últimos meses que los inversores buscan otras opciones para colocar su patrimonio. Unos eligen divisas emergentes -como el peso mexicano-, otros más se aventuran a las criptomonedas, pero quienes buscar una opción un poco más segura siempre eligen el oro y la plata.

Si bien estas piezas también sufren los estragos de la inestabilidad del la economía mundial y se ven afectados por el mismo tipo de cambio, así como por su cotización en los mercados internacionales, lo cierto es que en la mayoría de las veces salen avante.

Su precio cambia constantemente, por lo que es importante mantenerse actualizado, evitar sorpresas y saber cuándo, donde y en qué momento es mejor comprar y vender oro y plata.

En México se pueden comprar piezas de estos metales preciosos en forma de monedas, centenarios de oro y onzas de plata, a través de los distribuidores oficiales avalados por el Banco de México (Banxico), en su mayoría instituciones financieras.

Precio de las monedas de oro y plata

Las monedas de oro y plata tienen vendedores y compradores autorizados en México (REUTERS/Angelika Warmuth)

Estos son los precios oficiales de las monedas de oro y plata en los distribuidores oficiales de Banxico este martes 26 de agosto.

BANORTE

Precio del centenario oro

A la venta: 83 mil 460 pesos.

A la compra: 68 mil 135 pesos.

Esto significa que el centenario bajo 612 pesos a la venta y 417 pesos en el caso de la compra.

Precio de la onza de plata

A la venta: 425 pesos.

A la compra: 270 pesos.

La onza de plata tuvo una reducción importante de 350 pesos a la venta y de 155.95 pesos a la compra.

BANAMEX

Precio del centenario de oro

A la venta: 78 mil 700 pesos.

A la compra: 65 mil 700 pesos.

En contraste, la moneda de oro tuvo un alza de 700 pesos tanto a la venta como a la compra.

BANCO AZTECA

Precio de la onza de plata

A la venta: 844 pesos.

A la compra: 744 pesos.

En este caso, la onza de plata se redujo en seis pesos tanto a la venta como a la compra.

BANREGIO

Precio del centenario de oro

A la venta: 82 mil 310 pesos.

Esto significa que la cotización del centenario bajó 810 pesos.

Precio de la onda de plata

A la venta: 897 pesos.

La moneda de plata redujo su precio en apenas 14 pesos.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Con estas monedas, el Banco de México es el que pone las reglas (REUTERS/Henry Romero)

Si quieres comprar o vender ya sea oro o plata, tienes que saber que existen una serie de requisitos para hacerlo, mismos que varían según el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el banco.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.