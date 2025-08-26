México

CDMX instala Gabinete Metropolitano para búsqueda de personas desaparecidas

Se trata de los 30 Compromisos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación de los Delitos de Desaparición en la Ciudad de México

Por Omar Martínez

El Gobierno de la Ciudad
El Gobierno de la Ciudad de México informó sobre la instalación del Gabinete Metropolitano para Personas Desaparecidas. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México fue sede de la instalación del Gabinete Metropolitano para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, una instancia creada para coordinar acciones, recursos y estrategias entre diversas entidades federativas y organismos nacionales, según informaron las autoridades capitalinas.

El acto se llevó a cabo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y contó con la participación de titulares y representantes de las Secretarías de Gobierno, Fiscalías y Comisiones de Búsqueda del Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el nuevo organismo surge para fortalecer la colaboración interinstitucional, agilizar procesos de búsqueda y garantizar respuestas efectivas a los casos de personas desaparecidas en la región centro del país.

En esta primera sesión, la Fiscalía CDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) capitalina presentaron la Estrategia de Búsqueda de Personas de la ciudad, junto con propuestas orientadas a implementar herramientas homologadas en las entidades participantes.

Se presentó la Estrategia de
Se presentó la Estrategia de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México este lunes 25 de agosto. Foto: X- @EdgarCortezm.

Entre los acuerdos alcanzados, destacan la adopción de un núcleo mínimo de información para unificar datos sobre personas desaparecidas, la estandarización de fichas de personas fallecidas en un formato único, la creación de una base de datos común para casos que requieran colaboración, y el establecimiento de mecanismos de intercambio de información genética entre las entidades, a fin de optimizar la identificación de personas.

Según las instituciones convocantes, estos acuerdos buscan mejorar la utilización de recursos, responder de manera pronta a los casos, proteger a los sectores en situación de vulnerabilidad y asegurar el respeto a los derechos humanos durante todo el proceso de búsqueda.

El presidente López Obrador pidió a la periodista Frida Guerrera no decirle que hacer. Crédito: Presidencia

Fiscalía de CDMX llama a coordinación institucional

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, enfatizó la importancia de la coordinación institucional: “Es fundamental fortalecer los lazos de comunicación y cerrar filas en torno al cruce de información para mejorar las labores de búsqueda”, afirmó la funcionaria durante la jornada, citada por las autoridades capitalinas.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, sostuvo que este esfuerzo conjunto busca consolidar acuerdos bilaterales entre entidades para avanzar en un tema que calificó como complejo.

El titular de la CBP capitalina, Luis Gómez Negrete, puntualizó que la iniciativa complementa las acciones federales y facilita la integración de registros compartidos, lo que permitirá trabajar de manera coordinada y evitar duplicidades.

La creación del Gabinete forma parte de los 30 Compromisos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación de los Delitos de Desaparición en la Ciudad de México, y constituye el primer espacio metropolitano de coordinación interinstitucional diseñado para respuestas más ágiles y efectivas.

La creación del Gabinete forma
La creación del Gabinete forma parte de los 30 Compromisos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación de los Delitos de Desaparición en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro

