CDMX encabeza desapariciones: Sinaloa, Hidalgo y Nayarit con mayor tasa de violencia, advierte México Evalúa

La capital del país reportó mil 306 personas desaparecidas y no localizadas durante el primer semestre del año. | Jovani Pérez

La Ciudad de México (CDMX) se colocó como la entidad con más personas desaparecidas en lo que a de 2025, mientras que estados como Sinaloa, Hidalgo y Nayarit encabezan la lista con la mayor tasa de violencia letal en el país, de acuerdo con un informe de la organización México Evalúa.

Con base en registros oficiales al 18 de agosto, la capital del país reportó mil 306 personas desaparecidas y no localizadas durante el primer semestre del año, lo que la ubica en el primer lugar a nivel nacional. La organización también advirtió que este aumento en desapariciones refleja “un deterioro institucional y la evaluación de dinámicas criminales” en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“La capital está a punto de pasar de un balance regular a uno muy negativo. El volumen de desapariciones sugiere un debilitamiento de las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones”, puntualizó México Evalúa.

Aunque el informe señala que entre enero y julio de 2025 las víctimas de homicidio dolos disminuyeron 16.4% respecto al mismo periodo de 2024, entre otros delitos contra la vida aumentaron 2.6% y las desapariciones subieron 12.9%. Al comparar con 2019, las variaciones son aún más marcadas: 82% de incremento en delitos contra la vida y 69.5% en personas desaparecidas.

Estados como Sinaloa, Hidalgo y Nayarit encabezan la lista con la mayor tasa de violencia letal en el país y se han convertido en los estados con mayor movilidad de fuerzas federales, arrestos e investigaciones en curso. Foto: EFE

Violencia letal en ascenso

El estudio advierte que los promedios nacionales “invisibilizan” las dinámicas locales, pues en entidades como Sinaloa la violencia se disparó de manera considerable pese al despliegue de fuerzas de seguridad.

Por su parte, los estados con mayor tasa de violencia por cada 100 mil habitantes son Sinaloa con 72.4, Hidalgo con 28.4, Ciudad de México con 26.2, Nayarit con 24.8 y Baja California Sur con 22.6.

En cuanto a la violencia letal, las primeras cinco entidades están encabezadas por: Baja California con 87.5, seguido de Sinaloa con 79.6, Morelos con 69.5, Quintana Roo con 65.2 y Guanajuato con 62.5.

“Después de un año de conflicto criminal y pese al despliegue de las Fuerzas Armadas, Sinaloa se mantiene como la entidad con mayor incremento en la violencia letal”, advirtió la organización.

Los homicidios en Sinaloa se dispararon 261% en los primeros siete meses de 2025, comparado con el mismo periodo del año pasado. REUTERS/Jesus Bustamante/File Photo

Narcoguerra en Sinaloa: un aumento exponencial en homicidios

El informe señala que, aunque los operativos de seguridad han buscado debilitar a los grupos criminales, los homicidios en Sinaloa se dispararon 261% en los primeros siete meses de 2025, comparado con el mismo periodo del año pasado.

A nivel nacional, los homicidios dolosos disminuyeron en 25 estados, destacando Zacatecas, Quintana Roo y Tamaulipas con la mayor reducción, sin embargo, siete entidades presentaron aumentos, siendo Sinaloa la que registró el mayor repunte, seguida por Baja California Sur con 71% y Nayarit con 53%.

México Evalúa explicó que su medición incluye homicidios dolosos, culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y desapariciones, con lo cual busca ofrecer un panorama más amplio y comparativo del fenómeno. La organización puntualizó que seguirá presentando balances mensuales para evaluar el comportamiento de la violencia letal a nivel estatal.