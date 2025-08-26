Aprende Psicología gratis con este curso virtual en una prestigiosa universidad particular del país

El Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones académicas más reconocidas en América Latina, ha lanzado un curso virtual y gratuito orientado a quienes deseen aprender los fundamentos de la Psicología.

Esta iniciativa se suma al creciente interés por la educación en línea y el desarrollo personal, brindando acceso a contenidos de calidad sin costo alguno.

La opción

El curso, disponible en la plataforma edX —donde el Tec de Monterrey alberga varios programas formativos— está diseñado para principiantes que buscan comprender el comportamiento humano desde una perspectiva científica. Su estructura incluye módulos interactivos, materiales descargables y evaluaciones que permiten reforzar los conocimientos adquiridos.

El temario abarca temas esenciales como la historia de la Psicología, principales corrientes teóricas, procesos cognitivos, emociones, motivación y desarrollo humano. Además, se incorporan conceptos aplicados a la vida diaria y ejemplos prácticos, lo que hace que la experiencia sea dinámica y enriquecedora.

Los participantes podrán conocer cómo se estudia la mente y el comportamiento, entender la importancia de la Psicología en la salud mental y aprender herramientas para interpretar fenómenos relacionados con la conducta. Aunque el curso no sustituye una formación profesional completa, constituye una base sólida para quienes evalúan estudiar esta carrera o desean ampliar sus conocimientos personales.

Modalidad y certificación

La capacitación es 100% en línea, lo que permite avanzar a tu propio ritmo desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Al concluir, los estudiantes tienen la opción de solicitar un certificado verificado por edX y el Tecnológico de Monterrey, previo pago de una tarifa opcional. De este modo, quienes lo deseen podrán añadir un respaldo académico a su currículum.

Este curso está abierto a todo público, sin requisitos previos ni conocimientos especializados. Está especialmente dirigido a estudiantes, profesionales de áreas afines, educadores y personas interesadas en comprender cómo funciona la mente humana.

Con esta iniciativa, el Tec de Monterrey refuerza su compromiso con la educación accesible y la difusión del conocimiento. La propuesta responde a la tendencia global de formación online, que permite a millones de personas aprender nuevas habilidades sin barreras geográficas ni costos elevados.

Estos serán los cuatro módulos que comprende la capacitación:

Módulo 1. Fundamentos de la Psicología.

Módulo 2. Sensopercepción y Cognición.

Módulo 3. Aprendizaje y Memoria.

Módulo 4. Personalidad y Socialización.

El programa incluye recursos multimedia y foros de discusión que fomentan la interacción entre participantes, creando un espacio colaborativo para el aprendizaje. Esta dinámica permite resolver dudas en tiempo real y enriquecer la experiencia educativa.