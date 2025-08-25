México

Gael García Bernal dedica emotivo mensaje de despedida a Verónica Echegui, su coestelar en ‘Me estás matando, Susana’

La inesperada partida de la española Verónica Echegui a los 42 años sorprende al público y al actor mexicano con quien actuó en 2016

Por Armando Guadarrama

La actriz madrileña brilló no solo en España, sino también en México, donde su participación junto a Gael García Bernal en 'Me estás matando Susana' la consolidó como una figura global del cine (Archivo)

La noticia del fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años ha conmocionado al mundo del cine español y latinoamericano. La actriz madrileña, reconocida por su versatilidad y talento, murió este domingo 24 de agosto en el hospital 12 de Octubre de Madrid, donde permanecía ingresada desde hacía varios días a causa de un cáncer, según confirmaron allegados a medios españoles.

La familia de la intérprete ha optado por mantener la máxima discreción sobre los detalles de su enfermedad y su deceso, lo que ha incrementado el impacto de la noticia entre colegas y seguidores.

El ascenso de Verónica Echegui en la industria cinematográfica se produjo en 2006, cuando protagonizó el papel de La Juani en la película de Bigas Luna Yo soy la Juani. Este trabajo le valió una nominación a los Premios Goya y la consolidó como una de las figuras más prometedoras de su generación.

La actriz madrileña murió en Madrid tras una lucha discreta contra el cáncer, según confirmó su entorno (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

A lo largo de su carrera, Echegui participó en títulos destacados como Katmandú, un espejo en el cielo, El patio de mi cárcel, Seis puntos sobre Emma, Kamikazes y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.

Además, su presencia se extendió a la televisión, con intervenciones en series como Cuéntame cómo pasó, Apaches y Tres caminos.

La última aparición en pantalla de Echegui se produjo en la comedia romántica A muerte, dirigida por Dani de la Orden y estrenada en Apple TV+ en febrero y en Atresplayer en junio.

Su trayectoria también incluyó una proyección internacional, especialmente en México, donde fue reconocida por su papel en Me estás matando Susana, junto a Gael García Bernal.

La actriz madrileña murió en Madrid tras una lucha discreta contra el cáncer, según confirmó su entorno (Alberto Ortega - Europa Press)

En el ámbito personal, la actriz mantuvo una relación de trece años con el también actor Álex García, vínculo que finalizó en el verano de 2023 sin declaraciones públicas por parte de ninguno de los dos.

La reserva que caracterizó su vida privada se mantuvo hasta el final, ya que, según relató el actor y guionista Dani Guzmán, Echegui le pidió que guardara absoluto hermetismo sobre su estado de salud. Guzmán la definió como “la actriz más talentosa de su generación, una personalidad única”.

Echegui alcanzó la fama en 2006 con 'Yo soy la Juani' y fue nominada a los Premios Goya (Bigas Luna)

El entorno profesional de Echegui ha manifestado su pesar y sorpresa ante la noticia, ya que la mayoría desconocía la gravedad de su situación. Mensajes de condolencia y reconocimiento han llegado desde distintos ámbitos, incluyendo el de Gael García Bernal, quien expresó:

“Qué tristeza saber que te nos adelantaste al cosmos, querida, Verónica Echegui -compañera-, abrazo a tus seres queridos, a tu familia, a todo lo que más quisiste, qué fortuna a haber jugado a ser actores contigo, te mando un suspiro a donde quiera que estés”.

El entorno profesional y figuras como Gael García Bernal expresaron su pesar y admiración por Echegui (IG)

En tanto, la familia Fernández Echegaray ha decidido no realizar declaraciones públicas, manteniendo la privacidad que siempre caracterizó a la actriz.

