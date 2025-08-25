CJNG amenaza con narcomantas a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, por presunta extorsión en sector pesquero

El sector pesquero asegura que se encuentran bajo las amenazas del crimen organizado. (Jovani Pérez / Infobae México)

El estado de Baja California se encuentra bajo la mira luego de que este domingo, 24 de agosto, un par de narcomantas fueron expuestas en diversas zonas del municipio de Ensenada. El mensaje, apropiado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue directamente en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila por supuestas extorsiones al sector pesquero.

La primera fue encontrada alrededor de las 06:12 horas en el área del nodo vial, cerca del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE, indicó el semanario Zeta Tijuana. En el lugar fue posible observar una manta de aproximadamente 2 x 2 metros y fue ubicada estratégicamente en el letrero de bienvenida a la ciudad, uno de los puntos más visibles de la demarcación.

Encuentran segunda narcomanta

Entre las movilizaciones de la Secretaría de Seguridad local, uniformados lograron hallar un segundo mensaje muy parecido al primero. En esta ocasión se encontró la manta entre las calles Reforma y Manuel Ávila Camacho, colonia El Ciprés, sobre la carretera Transpeninsular.

Infobae México tuvo acceso a reportes policiales locales en donde se detalla que la narcomanta fue reportada por transeúntes quienes se comunicaron al 911 para denunciar que en el puente, localizado justo en frente del edificio del Gobierno del estado se encontraba el mensaje destacando las siglas ‘CJNG’, esta situación generó una pronta movilización por parte de las autoridades locales quienes arribaron al lugar confirmando que dirigía a la mandataria

Ambos mensajes fueron dirigidos hacia la titular del Ejecutivo en el estado. (REUTERS/Jorge Duenes)

Ante el hallazgo, los elementos de seguridad solicitaron el apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California y del CM5, esto con el objetivo de revisar las cámaras de videovigilancia para observar a dos sujetos vestidos de negro, quienes se encontraban merodeando el área alrededor de las 05:35 de la mañana, señalados de ser los presuntos responsables de colocar las narcomantas.

En esta manta se puede observar que se le acusa a Ávila Olmeda sobre presuntas facilidades para dejar pasar extorsiones en contra del sector pesquero y sus trabajadores, específicamente señalan a Arturo Alejandro Hernández Medina, mejor conocido como ‘El Tury’, quien estaría vinculado a ‘Los Aquiles’ del Cártel de Sinaloa.

“Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. No nos extraña que les des las espalda al pueblo de Ensenada. Desde que llegaste al poder haz permitido que Arturo Alejandro Hernández Medina, alias ‘El Tury’ extorsione a todo el sector pesquero de este municipio. Este mugroso, apoyado por las lacras de ‘Los Aquiles’ del CDS, le estaba haciendo un daño irreparable a viento de familia y a la economía de este estado. Vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo, si la gobernadora influencer no toma carta en el asunto pues hágalo usted o seguirá corriendo sangre. ATTE. 646 CJNG”, se ve escrito.

El presunto grupo criminal asegura que ellos no han atentado en contra de los comerciantes. (Redes sociales)

Comerciantes aseguran que la extorsión es real

La ola de violencia por la que atraviesa el estado de Baja California ha pegado también a productores y vendedores locales, principalmente en el municipio de Ensenada. Un caso que se hizo viral en redes sociales fue el de Moisés Muñiz quien indicó que se vio obligado a cerrar su restaurante de mariscos ‘El Compa Moy’ tras una serie de amenazas.

De acuerdo con el emprendedor, quien compartió esta decisión a través de sus redes sociales, el clima de inseguridad, las amenazas y el cobro de piso lo hicieron replantearse si su sueño de tener un negocio valía su vida, motivo por el cual decidió cerrar de manera definitiva.

“Mi gente a partir de hoy mariscos ‘El Compa Moy’ cierra sus puertas permanente por motivos de inseguridad en el municipio. Cuando me encuentre en un lugar seguro con mi familia les hago un comunicado con más detalles”, detalló.

(FB Mariscos El Compa Moy)

Además de narrar cómo lo difícil que fue abrir su restaurante y, sobre todo, tener que cerrarlo a cuatro años de su inauguración, arremetió en contra de las autoridades locales a quienes califica de ineficientes y pasar sobre las necesidades de los ciudadanos que buscan ganar su sustento de manera legal: “Fui amenazado en diferentes fechas, en diferentes circunstancias, pero ya llegó el límite, llegó el límite en donde yo no puedo exponerme, no puedo exponer a mi familia y no puedo exponer a mis clientes”.

Agregó que no es el primero ni el único comerciante que se ha tenido que desplazar, expuso que el pasado 18 de agosto un atentado contra una pescadería en Ensenada dejó a una persona muerta y tres más heridas, pero hasta el momento no se ha dado con los responsables: “Estos grupos mencionan que ya tienen comprado tanto al gobierno estatal como al federal y por ende pues los municipios, entonces ¿con quién buscamos ayuda?”.

(FB Mariscos El Compa Moy)

¿Qué dicen las autoridades al respecto?

Luego de que se hiciera viral la denuncia de Moisés Muñiz, la Fiscalía General del Estado lanzó un comunicado en donde aseguran que ya tuvieron un primer contacto con la persona afectada, pero éste no habría realizado aún una denuncia formal por lo que se le instó a actuar.

Asimismo, la fiscal María Elena Andrade extendió su apoyo al comerciante para que acudiera a rendir declaración, le proporcionó protección para mantenerlo a salvo y aseguró que se iniciaron las investigaciones correspondientes para encontrar a los responsables.

Lo anterior corresponde, indicó la institución, a la Estrategia Nacional contra la Extorsión que se implementó en la entidad y con la que han logrado desmantelar a siete grupos delictivos, se han logrado detener a 21 personas en municipios como Tijuana, Mexicali, Ensenada y Rosarito.

Pese a lo anterior, ni la gobernadora Ávila ni la Fiscalía del Estado han emitido postura alguna sobre las narcomantas que aparecieron el pasado fin de semana.