Big Time Rush en México 2026: fechas confirmadas, ciudades, preventa y todo lo que debes saber

(Instagram/@bigtimerush/@kendallschmidt)

El entusiasmo de los Rushers mexicanos se reavivó tras el anuncio de la gira internacional de Big Time Rush, que incluirá presentaciones en las principales ciudades de México en 2026.

El anuncio confirma el regreso del cuarteto estadounidense, integrado por Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Pena Jr., quienes han consolidado una sólida base de seguidores en el país a lo largo de los años.

La agrupación que alcanzó notoriedad en 2010 gracias a la serie homónima de Nickelodeon, ha decidido incluir a México en su itinerario de la gira ‘In Real Life Worldwide Tour’. Este tour, que también contempla paradas en Estados Unidos, Sudamérica, Australia y Hawái, representa la sexta visita de Big Time Rush a territorio mexicano, un gesto que refuerza el vínculo especial entre la banda y sus admiradores locales.

(Captura de pantalla)

El calendario oficial de conciertos en México contempla tres fechas: Guadalajara el 17 de febrero de 2026, Ciudad de México el 19 de febrero de 2026 y Monterrey el 21 de febrero de 2026. Aunque los recintos específicos aún no han sido revelados, la expectativa se centra en espacios emblemáticos como el Palacio de los Deportes o la Arena Ciudad de México, donde la banda se ha presentado en ocasiones anteriores. La confirmación de las sedes se mantiene pendiente, lo que incrementa la expectativa entre los seguidores.

La gira ‘In Real Life Worldwide’ adquiere un significado especial para los Rushers, ya que el repertorio incluye todas las canciones interpretadas en la serie de Nickelodeon, así como temas de los álbumes ‘Big Time Rush’, ‘Elevate’ y ‘24/Seven’. Además, la banda ha prometido la inclusión de canciones inéditas que nunca fueron publicadas oficialmente, lo que añade un atractivo adicional para los asistentes.

En cuanto a la venta de boletos, la información disponible indica que la preventa exclusiva para miembros del club de fans comenzará el miércoles 27 de agosto de 2025. Para acceder a esta preventa y a paquetes VIP, se recomienda a los interesados registrarse en el club de fans a través de la página web oficial de la banda y mantenerse atentos a las actualizaciones en sus redes sociales. Hasta el momento, no se han anunciado detalles sobre la venta general ni sobre los precios de las entradas, por lo que la comunidad de seguidores permanece a la espera de novedades e incluso se han generado memes.

(Captura de pantalla)

Big Time Rush ha manifestado en reiteradas ocasiones su aprecio por el público mexicano, lo que se refleja en la decisión de incluir al país en cada una de sus giras internacionales. La expectativa por el regreso de la banda se traduce en una alta demanda de boletos y en la movilización de fanáticos de distintas regiones, quienes aguardan la oportunidad de revivir en vivo los éxitos que marcaron una generación.

La confirmación de las fechas y la apertura de la preventa han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores comparten su entusiasmo y organizan encuentros para asistir a los conciertos.