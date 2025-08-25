Liga MX tiene nuevo súper líder en la tabla de posiciones y triple “sotanero” tras la jornada 6

Rayados de Monterrey son los nuevos líderes del torneo (REUTERS/Cristian De Marchena)

La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX nos trajo grandes encuentros, sorprendentes remontadas e increíbles goleadas que provocaron modificaciones en la tabla general de posiciones.

El cambio más evidente es que tenemos un nuevo súper líder en solitario. Se trata del Monterrey, que suma 15 unidades. Los rayados vencieron con un contundente 3-0 al Necaxa.

Pisándole los talones está el América, con 14 puntos. Los de Coapa resurgen y sumaron otra victoria, esta vez ante el Atlas con un espectacular 2-4.

También con 14 unidades está el Cruz Azul. La máquina venció por la mínima al Toluca.

Seguido del Pachuca, que está en cuarto lugar con 13 puntos. Los Tuzos comenzaron fuerte el torneo pero han ido flaqueando los últimos partidos. Esta jornada apenas logaron el empate 1-1 frente al León.

En contraste hay tres equipos que comparten el último lugar de la tabla general, con apenas cuatro puntos:

Chivas, que no han tenido un buen torneo. Los hombres de Diego Milito lograron empatar ante los Xolos de Tijuana luego de ir perdiendo 3-0, dejándonos uno de los mejores partidos de la jornada, pero insuficiente para salir del sótano.

Puebla, que logró sacar un punto de Ciudad Universitaria tras empatar a ceros frente al Pumas, en uno de los encuentros más flojos de la fecha 6.

Querétaro, que apenas consiguió su primera victoria del torneo al vences 3-2 al Atlético de San Luis.

Aquí la tabla general de posiciones completa:

1. Monterrey

Puntos: 15.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 0.

Partidos perdidos: 1.

2. América

Puntos: 14.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 0.

3. Cruz Azul

Puntos: 14.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 0.

4. Pachuca

Puntos: 13.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 1.

5. Tigres

Puntos: 10.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 1.

6. Toluca

Puntos: 10.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 2.

7. Tijuana

Puntos: 9.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 1.

8. FC Juárez

Puntos: 8.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 2.

Torneo de pesadilla para las Chivas (Vincent Carchietta-Imagn Images)

9. León

Puntos: 7.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 3.

10. Atlético de San Luis

Puntos: 6.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 0.

Partidos perdidos: 4.

11. Santos Laguna

Puntos: 6.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 0.

Partidos perdidos: 4.

12. Mazatlán FC

Puntos: 6.

Partidos ganados: 1.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 2.

13. Pumas

Puntos: 6.

Partidos ganados: 1.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 2.

14. Necaxa

Puntos: 5.

Partidos ganados: 1.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 3.

15. Atlas

Puntos: 5.

Partidos ganados: 1.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 3.

16. Guadalajara

Puntos: 4.

Partidos ganados: 1.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 3.

17. Gallos Blancos de Querétaro

Puntos: 4.

Partidos ganados: 1.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 4.

18. Puebla

Puntos: 4.

Partidos ganados: 1.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 4.

Liguilla al momento

Con un campeón cada seis meses, la Liga MX se caracteriza por sus torneos cortos. (Twitter @LigaBBVAMX)

Como avanza el Apertura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla general de posiciones, apuntando a hacerse de un puesto en la Liguilla y el Play In.

Considerando que los primeros seis puestos de la competición clasificarán de forma directa a la Liguilla, mientras que los cuatro restantes pelearán en el repechaje, así serían los partidos de la fiesta grande al corte de la Jornada 6:

Cuartos de Final:

Monterrey vs Ganador del Play In

América vs Ganador del Play In

Cruz Azul vs Toluca

Pachuca vs Tigres

Play In:

Tijuana vs FC Juárez

León vs Atlético de San Luis

Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer encuentro del Play In se enfrentaría a América en los cuartos de final.

Mientras que el ganador del segundo partido del Play In disputará con el perdedor del primer juego y quien resulte victorioso conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el superlíder, quien actualmente es Monterrey.