Liga MX tiene nuevo súper líder en la tabla de posiciones y triple “sotanero” tras la jornada 6

La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX nos trajo grandes encuentros, sorprendentes remontadas e increíbles goleadas que provocaron modificaciones en la tabla general de posiciones.
El cambio más evidente es que tenemos un nuevo súper líder en solitario. Se trata del Monterrey, que suma 15 unidades. Los rayados vencieron con un contundente 3-0 al Necaxa.
Pisándole los talones está el América, con 14 puntos. Los de Coapa resurgen y sumaron otra victoria, esta vez ante el Atlas con un espectacular 2-4.
También con 14 unidades está el Cruz Azul. La máquina venció por la mínima al Toluca.
Seguido del Pachuca, que está en cuarto lugar con 13 puntos. Los Tuzos comenzaron fuerte el torneo pero han ido flaqueando los últimos partidos. Esta jornada apenas logaron el empate 1-1 frente al León.
En contraste hay tres equipos que comparten el último lugar de la tabla general, con apenas cuatro puntos:
Chivas, que no han tenido un buen torneo. Los hombres de Diego Milito lograron empatar ante los Xolos de Tijuana luego de ir perdiendo 3-0, dejándonos uno de los mejores partidos de la jornada, pero insuficiente para salir del sótano.
Puebla, que logró sacar un punto de Ciudad Universitaria tras empatar a ceros frente al Pumas, en uno de los encuentros más flojos de la fecha 6.
Querétaro, que apenas consiguió su primera victoria del torneo al vences 3-2 al Atlético de San Luis.
Aquí la tabla general de posiciones completa:
1. Monterrey
Puntos: 15.
Partidos ganados: 5.
Partidos empatados: 0.
Partidos perdidos: 1.
2. América
Puntos: 14.
Partidos ganados: 4.
Partidos empatados: 2.
Partidos perdidos: 0.
3. Cruz Azul
Puntos: 14.
Partidos ganados: 4.
Partidos empatados: 2.
Partidos perdidos: 0.
4. Pachuca
Puntos: 13.
Partidos ganados: 4.
Partidos empatados: 1.
Partidos perdidos: 1.
5. Tigres
Puntos: 10.
Partidos ganados: 3.
Partidos empatados: 1.
Partidos perdidos: 1.
6. Toluca
Puntos: 10.
Partidos ganados: 3.
Partidos empatados: 1.
Partidos perdidos: 2.
7. Tijuana
Puntos: 9.
Partidos ganados: 2.
Partidos empatados: 3.
Partidos perdidos: 1.
8. FC Juárez
Puntos: 8.
Partidos ganados: 2.
Partidos empatados: 2.
Partidos perdidos: 2.
9. León
Puntos: 7.
Partidos ganados: 2.
Partidos empatados: 1.
Partidos perdidos: 3.
10. Atlético de San Luis
Puntos: 6.
Partidos ganados: 2.
Partidos empatados: 0.
Partidos perdidos: 4.
11. Santos Laguna
Puntos: 6.
Partidos ganados: 2.
Partidos empatados: 0.
Partidos perdidos: 4.
12. Mazatlán FC
Puntos: 6.
Partidos ganados: 1.
Partidos empatados: 3.
Partidos perdidos: 2.
13. Pumas
Puntos: 6.
Partidos ganados: 1.
Partidos empatados: 3.
Partidos perdidos: 2.
14. Necaxa
Puntos: 5.
Partidos ganados: 1.
Partidos empatados: 2.
Partidos perdidos: 3.
15. Atlas
Puntos: 5.
Partidos ganados: 1.
Partidos empatados: 2.
Partidos perdidos: 3.
16. Guadalajara
Puntos: 4.
Partidos ganados: 1.
Partidos empatados: 1.
Partidos perdidos: 3.
17. Gallos Blancos de Querétaro
Puntos: 4.
Partidos ganados: 1.
Partidos empatados: 1.
Partidos perdidos: 4.
18. Puebla
Puntos: 4.
Partidos ganados: 1.
Partidos empatados: 1.
Partidos perdidos: 4.
Liguilla al momento
Como avanza el Apertura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla general de posiciones, apuntando a hacerse de un puesto en la Liguilla y el Play In.
Considerando que los primeros seis puestos de la competición clasificarán de forma directa a la Liguilla, mientras que los cuatro restantes pelearán en el repechaje, así serían los partidos de la fiesta grande al corte de la Jornada 6:
Cuartos de Final:
Monterrey vs Ganador del Play In
América vs Ganador del Play In
Cruz Azul vs Toluca
Pachuca vs Tigres
Play In:
Tijuana vs FC Juárez
León vs Atlético de San Luis
Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer encuentro del Play In se enfrentaría a América en los cuartos de final.
Mientras que el ganador del segundo partido del Play In disputará con el perdedor del primer juego y quien resulte victorioso conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el superlíder, quien actualmente es Monterrey.