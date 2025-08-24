Karen Barrera confirma la muerte de su bebé el mismo día que anunciaría su embarazo: “Cuesta entenderlo”

Karen Barrera confirmó el deceso de su bebé a través de una emotiva publicación en Instagram. (Fotos: @karenbarrera, Instagram)

Karen Barrera, una popular creadora de contenido que saltó a la fama en TikTok durante la pandemia, anunció el sábado el inesperado fallecimiento de su bebé.

A través de un video que registra momentos de su embarazo, escribió: “Fuiste muy amado mi bebito”.

En otra publicación, hecha en Instagram, compartió que ese día tenía planeado anunciar que junto a su esposo, el youtuber Daniel Ruiz Abaunza —más conocido como 'Daniel El Travieso’— estaban en la dulce espera.

“Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo. Aunque no llegamos a conocerte, bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante”.

Posteriormente, señala que ha sido acompañada por su pareja y su familia en el duro proceso. Aunque Karen Barrera no comparte detalles sobre las circunstancias de sus crisis de salud, su mensaje y una fotografía de ella embarazada, sugiere que la gestación no superó las 21 semanas, un momento clave para el desarrollo fetal.

Amigos y seguidores compartieron mensajes de apoyo en las publicaciones de Karen Barrera, quien externó que se encontraba en una etapa de aceptación, donde la red de apoyo que han tendido sus familiares ha sido fundamental.

“No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado”.

En Instagram, Barrera compartió que mantuvo en secreto su embarazo durante los primeros meses. (Foto: @karenbarrera, Instagram)

¿Quién es Karen Barrera?

Karen Barrera es una creadora de contenido digital originaria de Piedras Negras, Coahuila, que se consolidó como una de las figuras más influyentes en redes sociales en México. Su trayectoria comenzó en TikTok a finales de 2019, al inicio de la pandemia, etapa que le permitió crecer de manera acelerada gracias a sus videos de comedia, baile y lipsync.

Actualmente, su comunidad en TikTok supera los 19 millones de seguidores, mientras que en Instagram reúne más de tres millones, donde comparte desde rutinas de belleza y moda hasta viajes y momentos de su vida cotidiana. Su estilo cercano y dinámico la ha convertido en una referencia para las nuevas generaciones.

En lo personal, Karen mantiene una relación con el youtuber puertorriqueño Daniel Ruiz Abaunza. La pareja inició su noviazgo en 2020, se comprometió en 2021 y finalmente contrajo matrimonio el 29 de octubre de 2022 en Querétaro, evento que ambos compartieron ampliamente con sus seguidores.

Actualmente, la comunidad de Karen Barrera en TikTok supera los 19 millones de seguidores. (TikTok / @karenbarreraoficial)