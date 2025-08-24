México

Estrenó los salones: oso irrumpe en aula de la UANL en Nuevo León y se viraliza en redes l Video

El animal se encontraba merodeando la zona universitaria cuando sorprendió a los alumnos del plantel

Por Mariana Campos

El animal llegó al lugar
El animal llegó al lugar con mucha curiosidad y, presuntamente, buscando algo de comida. (Captura de pantalla)

La Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León (UANL) se convirtió en escenario de un suceso fuera de lo común la mañana del viernes 22 de agosto de 2025, cuando un oso ingresó a un salón de clases de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El incidente generó sorpresa y momentos de tensión entre los presentes, pero concluyó sin daños ni ataques.

El episodio, captado en video por uno de los ocupantes del aula, muestra cómo el animal silvestre, de gran tamaño, se aproxima a la puerta del salón y observa hacia el interior. En ese momento, en el aula se encontraban dos personas, identificadas presumiblemente como un profesor y una alumna. Ambos se mantuvieron inmóviles y evitaron movimientos bruscos, medida clave para no provocar la reacción del oso.

El Campus Mederos, donde tuvo lugar el incidente, registra avistamientos frecuentes de fauna silvestre por su cercanía con áreas naturales. Sin embargo, la irrupción de un oso hasta el interior de una de las aulas resultó novedosa y propició que las imágenes se viralizaran en redes sociales en cuestión de horas. El video difundido expone la reacción cauta de las personas al interior, un aspecto recomendado por especialistas en encuentros con fauna de este tipo.

Estudiantes de la universidad captaron el momento en el que el animal se hizo presente en la escuela. Crédito: Twitter @DardosMetepec

¿Qué hacer en estos casos?

La situación no se agravó, ya que el oso se retiró sin causar estragos ni amenazar de forma directa a las personas. La recomendación en estos casos es mantener la calma y evitar confrontaciones, ya que los osos suelen responder violentamente solo si perciben peligro.

Casos similares de fauna silvestre entrando a espacios urbanos se han dado en Nuevo León en el pasado, en particular con osos negros, especie habitante de la Sierra Madre Oriental y zonas colindantes. La expansión de áreas urbanizadas y la búsqueda de alimento suelen motivar este tipo de acercamientos, de acuerdo con biólogos de universidades locales. Las autoridades estatales mantienen campañas permanentes para informar a la población estudiantil y académica sobre protocolos ante la presencia de animales salvajes en entornos universitarios.

No se reportaron lesiones de personas ni daños materiales tras el incidente. Tanto la universidad como las autoridades municipales reiteraron la importancia de informar de inmediato a los cuerpos de protección civil o a la policía ambiental en caso de avistar fauna mayor en el campus o sus alrededores. Una de las acciones recomendadas es evitar alimentar a los animales o intentar fotografiarlos de cerca, pues esto aumenta el riesgo de encuentros peligrosos.

Oso negro invade zona industrial de García, Guardia Forestal lo rescata y resguarda. Crédito: Especial

La UANL señaló que continuará realizando acciones de información y capacitación entre su comunidad para reducir riesgos e intervenir oportunamente en el caso de nuevos avistamientos. La Facultad de Ciencias de la Comunicación reanudó sus actividades con normalidad tras el episodio.

El ingreso del oso a las aulas de la institución educativa quedó registrado como una anécdota inusual en el arranque del ciclo escolar y motivó la reflexión sobre las relaciones entre humanos y fauna silvestre en contextos universitarios de la región norte del país.

