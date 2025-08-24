Emiliano Aguilar estalla contra Pepe Aguilar por referirse a su madre: “No voy a dejar que nadie hable mal de ella”

Pepe Aguilar elogió a su hijo Emiliano, quien en 2024 incursionó en el rap. (Fotos: @pepeaguilaroficial, @emiliano_agilar-t, Instagram)

La relación entre Emiliano y Pepe Aguilar está marcada por las heridas emocionales que dejó en el rapero el divorcio de sus padres.

Una entrevista reciente de Pepe Aguilar en el programa Ventaneando profundizó un distanciamiento que surgió a mediados de los años noventa, tras su separación de Carmen Treviño, y que en los últimos meses se ha vuelto público.

Carmen Treviño y Pepe Aguilar tuvieron un fugaz matrimonio a mediados de los años 90. (YouTube)

¿Qué dijo Pepe Aguilar?

Emiliano Aguilar reaccionó a una conversación de su padre con la periodista Pati Chapoy, en la que él relató su versión de la ruptura con Treviño.

“Yo no me alejé, su mamá se lo llevó”, respondió Pepe Aguilar cuando fue cuestionado sobre los motivos de su tensa relación con su hijo mayor.

De acuerdo con el intérprete, Treviño tomó la decisión de separarse de manera unilateral. “No estoy acusando a nadie, eso pasó hace 33 años. Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse”, señaló Aguilar, quien bromeó al recordar que un día llegó a casa y la encontró vacía.

Emiliano Aguilar compartió una historia donde criticó a su padre. (Foto: @emiliano_aguilar.t, Instagram)

La reacción de Emiliano Aguilar

La entrevista, difundida en las redes sociales del programa y en el canal de Pati Chapoy, fue rechazada por Emiliano Aguilar.

A través de su cuenta de Instagram, el rapero compartió un fragmento de la conversación donde su padre habló del divorcio y escribió: “No es gracioso”.

“Mi jefa se la rifó. Gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se lavan en casa, no de esa pinche manera”, expresó Emiliano, quien concluyó su mensaje reafirmando su cariño hacia su madre.

Este nuevo desencuentro ocurre dos meses después de que el rapero dividiera opiniones al dedicar un mensaje a su mánager, Adrián Arce, con motivo del Día del Padre.

Arce, además de estar casado con Carmen Treviño, representa artísticamente a Emiliano y ha sido la única figura paterna del cantante.

Una pelea llevada a redes sociales

Tras casarse con la empresaria Aneliz Álvarez Alcalá en 1997, Pepe Aguilar incluyó a Emiliano en su dinámica familiar.

En varias fotografías compartidas por el intérprete en Instagram, Emiliano aparece junto a sus hermanos Aneliz, Leonardo y Ángela durante viajes al extranjero.

Sin embargo, su relación se fracturó en 2017, cuando Emiliano fue arrestado por agentes de migración en una aduana tras intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos a ciudadanos chinos.

Públicamente, Pepe Aguilar se deslindó del escándalo. No obstante, en entrevista para la televisión estadounidense, Carmen Treviño aseguró que apoyó a su hijo en secreto: “Pepe es muy vacilón. Yo creo en la justicia, creo en mi hijo y el papá lo quiere mucho y si dijo lo que dijo, lo hizo por amor y por vacilar”.

En junio de 2024, tras permanecer siete años fuera del ojo público, Emiliano Aguilar reveló el distanciamiento con su padre desde su arresto.

Luego de ser excluido de la boda civil de su hermana Ángela con Christian Nodal, el rapero reaccionó a una fotografía del evento que compartió su padre: “GPI”, escribió, abreviación usada en redes sociales como acrónimo de “gracias por invitar”.

Desde entonces, Emiliano Aguilar no solo ha tenido cruces públicos con su padre, también con sus hermanos Ángela y Leonardo, especialmente por sus diferencias ideológicas sobre las deportaciones en Estados Unidos durante la segunda administración de Donald Trump.

Emiliano Aguilar no solo ha tenido cruces públicos con su padre, también con sus hermanos Ángela y Leonardo. (Foto: @emiliano.aguilar.t, Instagram)