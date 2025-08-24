México

“El jabón”, implicado en el homicidio del hijo de Javier Sicilia, recibe sentencia de 293 años de prisión

El personaje relacionado con el asesinato de siete personas también deberá pagar una multa de más de dos millones de pesos

Por Israel Aguilar Esquivel

(Foto: especial)
(Foto: especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez dictó una sentencia condenatoria de 293 años de prisión en contra de José Luis Luquin Delgado, también conocido como “El Jabón”, quien estuvo relacionado con el secuestro y asesinato del hijo del escritor Javier Sicilia.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la FGR comunicó que obtuvo la sentencia condenatoria por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, todos ellos relacionados con el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del periodista Javier Sicilia.

De igual manera, dentro del ejercicio de la acción penal, el juez determinó la imposición de una multa de MXN 2 millones 530 mil 386 por los delitos citados.

Javier Sicilia fue crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Captura de Pantalla YouTube/Emergencia Mx)

Cabe recordar que, en marzo del año 2011, el cuerpo del hijo del escritor Javier Sicilia fue hallado, junto con seis personas, en el interior de un vehículo. De acuerdo con reportes realizados por medios de comunicación de la época, junto con los cuerpos fue hallado un narcomensaje.

Según dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) en el comunicado, un grupo de individuos armados, entre quienes se encontraba el personaje sentenciado, privó de la libertad a siete personas en el municipio de Jiutepec.

Posteriormente, en la colonia Villas del Descanso, dentro del mismo municipio, los delincuentes privaron de la vida a las siete personas y trasladaron los cuerpos a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, en el estado de Morelos. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del estado (FGE) recibió el informe y confirmó el hallazgo del vehículo con los cuerpos.

Javier Sicilia con lectores miembros del Libro Club del Faro de Oriente en agosto de 2014 (Antonio Nava/Secretaria de Cultura) Foto: Antonio Nava / Secretaria de Cultura

En diciembre del año 2024, un juez también dictó sentencia de cerca de 300 años de prisión en contra de dos personajes relacionados con el mismo suceso, es decir, Julio de Jesús Radilla Hernández y Ángel Taboada Villanueva.

El personaje conocido también en el sobrenombre de El Negro Radilla y/o El Padrino fue sentenciado a 309 años con ocho meses de prisión y se le impuso una multa de MXN dos millones 535 mil 171. Por otro lado, Ángel, alias El Coney/o El Conejo, fue sentenciado a 290 años de prisión con una multa de MXN dos millones 405 mil 781.

Ellos dos, así como “El jabón” están relacionados con el Cártel del Pacífico Sur. Dicha organización fue formada por antiguos integrantes de los Beltrán Leyva, de acuerdo con el portal InSight Crime.

