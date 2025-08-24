México

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Los hechos ocurrieron sobre la calles Lago Peypus y Lago Trasimeno de la colonia Ahuehuetes Anáhuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX

Por Ale Huitron

Guardar
Imagen ilustrativa. FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM
Imagen ilustrativa. FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

La joven, identificada como Natalia “N”, fue asesinada en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México cuando un hombre le robó sus pertenencias personales y la apuñaló en el tórax el pasado miércoles 20 de agosto.

Los hechos ocurrieron sobre la calles Lago Peypus y Lago Trasimeno de la colonia Ahuehuetes Anáhuac de dicha demarcación, en la que la joven fue agredida por un hombre luego de que le robara sus pertenencias en plena vía pública.

De acuerdo con reportes, una cámara de seguridad logró captar a Natalia “N” cuando caminaba por la calle y un sujeto la seguía a corta distancia vistiendo una sudadera con gorro.

Luego de ejecutar el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron alertados de la presencia de una mujer lesionada en la vía pública, por lo que se movilizaron al sitio.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a la joven con visibles manchas hemáticas, por lo que procedieron a acordonar la zona y solicitar los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a la joven, quien en un primer momento se informó tenía 20 años de edad, y la diagnosticaron sin signos vitales a causa de la herida que presentaba en el tórax.

Imagen ilustrativa/ La joven fue
Imagen ilustrativa/ La joven fue localizada sin vida por elementos de emergencia. (@davidrieff)

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la joven fue identificada como Natalia “N” de 17 años de edad.

Detienen al presunto agresor de la joven

Tras la realización de entrevistas a vecinos y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, los uniformados identificaron al probable agresor, quien huyó de la zona a bordo de una bicicleta.

Debido a lo anterior se implementó un despliegue operativo en los alrededores, lo que derivó en la localización del sujeto en la calle Segunda Cerrada de Trasimero.

Al marcarle el alto, el hombre abandonó una bicicleta y subió a la azotea de un edificio, lo que originó una persecución que culminó con su detención.

El sujeto fue identificado como Jorge Israel “N”, de 44 años de edad. Le fueron asegurados un cuchillo y la bicicleta que abandonó, por lo que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

(Foto: SSC)
(Foto: SSC)

Tras la detención del hombre se pudo conocer que cuenta con seis ingresos al reclusorio por delitos relacionados con robo.

De acuerdo con reportes de N+. Jorge Israel “N” tiene ingresos por: robo agravado, posesión de objeto robado, robo a transeúnte con violencia, robo calificado, robo agravado y robo calificado con violencia moral y en pandilla.

Este viernes se reportó su vinculación a proceso por el delito de feminicidio agravado. El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Temas Relacionados

feminicidioroboalcaldía Miguel HidalgoCDMXasesinato adolescenteNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Dos síntomas que toda persona con el cortisol alto padece

Esta sustancia a menudo es llamada como la “hormona del estrés”

Dos síntomas que toda persona

Los problemas emocionales que tendría Nodal descubiertos por una psicóloga que analizó las canciones de Cazzu

La terapeuta habló del contenido lírico de los temas musicales de la argentina

Los problemas emocionales que tendría

Thunderbolts, de Marvel, encabeza los estrenos de streaming del 25 al 31 de agosto

Dirigida por Jake Schreier, la cinta cuenta con la participación de Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko y Hannah John-Kamen

Thunderbolts, de Marvel, encabeza los

Detienen a presuntos responsables del robo a Érika Buenfil y su hijo en plaza Mítikah de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país informó la captura de dos hombres

Detienen a presuntos responsables del

CDMX: alcaldía impone Ley seca de seis días, fecha y lugar

La decisión se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de agosto de 2025

CDMX: alcaldía impone Ley seca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 32 años de

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

La extrema medida en la audiencia de Julio César Chávez Jr. por temor a un posible ataque en su contra

Del narco al blockchain: así operan los nuevos negocios de blanqueo de capital en México

Gobierno de Sinaloa descarta ejecuciones extrajudiciales en operativos militares y policíacos

ENTRETENIMIENTO

Thunderbolts, de Marvel, encabeza los

Thunderbolts, de Marvel, encabeza los estrenos de streaming del 25 al 31 de agosto

Detienen a presuntos responsables del robo a Érika Buenfil y su hijo en plaza Mítikah de CDMX

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes viven los estragos de la fiesta temática la tarde de hoy 23 de agosto

Ninel Conde revela nuevos detalles sobre su eliminación de La Casa de los Famosos 3: “Me salí a las tres semanas”

Fans tunden a Mariana Botas por quitarle su sudadera a Aldo de Nigris y acusan a la producción de forzar “shippeo”

DEPORTES

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro

Este el el increíble físico de Terence Crawford a semanas de la pelea contra Canelo Álvarez

Pumas vs Puebla, IA da el resultado del partido

Tinieblas Jr. y Alushe con ayuda de Cibernético triunfan en ‘Rock & Luchas’ en La Maraka