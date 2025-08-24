Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Imagen ilustrativa. FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

La joven, identificada como Natalia “N”, fue asesinada en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México cuando un hombre le robó sus pertenencias personales y la apuñaló en el tórax el pasado miércoles 20 de agosto.

Los hechos ocurrieron sobre la calles Lago Peypus y Lago Trasimeno de la colonia Ahuehuetes Anáhuac de dicha demarcación, en la que la joven fue agredida por un hombre luego de que le robara sus pertenencias en plena vía pública.

De acuerdo con reportes, una cámara de seguridad logró captar a Natalia “N” cuando caminaba por la calle y un sujeto la seguía a corta distancia vistiendo una sudadera con gorro.

Luego de ejecutar el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron alertados de la presencia de una mujer lesionada en la vía pública, por lo que se movilizaron al sitio.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a la joven con visibles manchas hemáticas, por lo que procedieron a acordonar la zona y solicitar los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a la joven, quien en un primer momento se informó tenía 20 años de edad, y la diagnosticaron sin signos vitales a causa de la herida que presentaba en el tórax.

Imagen ilustrativa/ La joven fue localizada sin vida por elementos de emergencia. (@davidrieff)

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la joven fue identificada como Natalia “N” de 17 años de edad.

Detienen al presunto agresor de la joven

Tras la realización de entrevistas a vecinos y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, los uniformados identificaron al probable agresor, quien huyó de la zona a bordo de una bicicleta.

Debido a lo anterior se implementó un despliegue operativo en los alrededores, lo que derivó en la localización del sujeto en la calle Segunda Cerrada de Trasimero.

Al marcarle el alto, el hombre abandonó una bicicleta y subió a la azotea de un edificio, lo que originó una persecución que culminó con su detención.

El sujeto fue identificado como Jorge Israel “N”, de 44 años de edad. Le fueron asegurados un cuchillo y la bicicleta que abandonó, por lo que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

(Foto: SSC)

Tras la detención del hombre se pudo conocer que cuenta con seis ingresos al reclusorio por delitos relacionados con robo.

De acuerdo con reportes de N+. Jorge Israel “N” tiene ingresos por: robo agravado, posesión de objeto robado, robo a transeúnte con violencia, robo calificado, robo agravado y robo calificado con violencia moral y en pandilla.

Este viernes se reportó su vinculación a proceso por el delito de feminicidio agravado. El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.