México

Tromba marina gigante sorprende a turistas y habitantes de Boca del Río l Video

Este fenómeno no causó daños materiales o humanos

Por Jorge Contreras

Se forma tromba marina en
Se forma tromba marina en Boca del Río, Veracruz (Especial)

La noche del viernes alrededor de las 20:50 horas, una tromba marina se formó frente a las costas del boulevard Manuel Ávila Camacho, en la zona conurbada Boca del Río, Veracruz, sorprendiendo a turistas, vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

El fenómeno, captado en video por múltiples testigos, mostró un impresionante vórtice de agua y viento que emergió desde la superficie marítima y ascendió hasta las nubes, iluminado por relámpagos y acompañado de lluvia intensa y truenos rugientes.

La columna giratoria permaneció visible por varios minutos antes de disiparse, generando asombro e inquietud en quienes lo presenciaron.

A pesar de su espectacularidad, las autoridades locales confirmaron que el fenómeno no provocó daños materiales ni lesiones personales, aunque sí capturó la atención de quienes lo vieron con fascinación.

Factores para que se forme una tromba marina

Tromba marina sorprende a habitantes y turistas de Boca del Río, Veracruz Crédito: (Tiempo Noticias/FB)

Según explican los meteorólogos, este tipo de trombas marinas —también conocidas como mangas de agua— se forman cuando hay inestabilidad atmosférica, corrientes ascendentes en nubes cumulonimbo y alta humedad, creando un vórtice que se extiende hacia una masa de agua.

Especialistas coinciden que este fenómeno visualmente se asemeja a un tornado, suele ser menos violento y de menor duración. Sin embargo, representa un riesgo significativo para embarcaciones pequeñas, ya que sus vientos rotativos pueden volcarlas.

En este caso, fue la Onda Tropical número 24, proveniente del sur de Guerrero, la responsable de canalizar la humedad e inestabilidad hacia las costas veracruzanas, estableciendo las condiciones perfectas para su formación.

Pobladores y turistas de Playa del Carmen reportaron la formación de una tromba marina en Quintana Roo

Este evento se suma a otras trombas registradas en el país, aunque, en gran medida, este tipo de fenómenos permanece sobre el agua y se disipa rápidamente.

Este caso se relaciona con lo pasado 12 de agosto, donde en redes se viralizaron videos de una tromba marina de hasta 900 metros de altura que se formó frente a las costas de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

No obstante, dos años atrás, una tromba marina en Playa Villa del Mar, Jalisco, llegó a tocar tierra.

Contexto técnico y recomendaciones

Las trombas marinas, si bien menos peligrosas que los tornados terrestres (que pueden alcanzar velocidades superiores a 400 km/h), deben ser tratadas con cautela, especialmente por marineros y quienes realizan actividades en embarcaciones pequeñas

Estar atento a alertas meteorológicas, sobre todo en temporada de lluvias o por presencia de ondas tropicales, puede reducir el riesgo ante fenómenos repentinos como este.

