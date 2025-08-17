Tromba marina sorprende a turistas y locales en Quintana Roo

Tromba marina en Quintana Roo. Foto: x.com (Composición de imágenes)

En redes se viralizaron videos de una tromba marina de hasta 900 metros de altura que se formó frente a las costas de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, durante la tarde del 12 de agosto, según informes recogidos por medios locales y confirmados por autoridades municipales.

El fenómeno sorprendió a turistas y residentes en las inmediaciones de Playacar, donde fue observado desde diferentes puntos de la ciudad, entre ellos el estacionamiento del centro comercial Centro Maya y el puente elevado de la carretera federal.

El meteorólogo municipal, Antonio Morales Ocaña, precisó que el fenómeno tuvo origen en el desarrollo de una nube de tipo cúmulo nimbus, caracterizada por generar mangas marinas cuando existe una combinación de alta humedad, temperaturas elevadas y notable inestabilidad atmosférica. Morales Ocaña explicó que la tromba se formó bajo la base de la nube, lo que generó un embudo de aire visible sobre el Caribe mexicano y señaló que al acercarse a la costa, la formación comenzó a disiparse debido a las intensas lluvias asociadas.

Pobladores y turistas de Playa del Carmen reportaron la formación de una tromba marina en Quintana Roo

Según la información recabada, el embudo permaneció sobre las aguas y no tocó tierra firme, descartándose daños en instalaciones turísticas o viviendas costeras de la zona. Morales Ocaña detalló que la columna giratoria alcanzó entre 600 y 900 metros de altura, y estuvo relacionada con una línea de turbonadas que transitaba por el litoral en ese momento.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) define la tromba marina como un fenómeno similar a un tornado, que ocurre sobre cuerpos de agua y consiste en una columna de aire en rotación de menor tamaño e intensidad que los tornados terrestres. Regularmente, este proceso se desarrolla bajo nubes cúmulo nimbus o cúmulus congestus, siendo frecuente en regiones tropicales o subtropicales, como el Caribe mexicano.

Las trombas marinas pueden producirse con mayor periodicidad durante la temporada de calor y lluvias, cuando las condiciones de humedad y las diferencias de temperatura entre el mar y la atmósfera estimulan la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Además, estos eventos suelen estar asociados a sistemas de tormentas con cizalladuras horizontales, que favorecen la aparición de columnas de aire giratorio sobre las aguas abiertas.

Protección Civil del municipio no reportó afectaciones ni incidentes relacionados con el fenómeno, aunque reiteró la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales durante el paso de sistemas meteorológicos de este tipo, ya que pueden implicar riesgos para embarcaciones pequeñas y actividades marítimas frente a la costa.