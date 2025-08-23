México

Lluvia de Caguamas: cervezas arrastradas por la corriente se vuelven virales al ritmo de ‘Coka y Marijuana’

Un video de cartones de cerveza arrastrados por inundaciones en México desató risas gracias a la parodia de ‘La Guadalupana’

Por Jesús F. Beltrán

La parodia de ‘La Guadalupana’
La parodia de ‘La Guadalupana’ tomó fuerza en redes luego de que un fenómeno climático diera pie a un inesperado momento viral.

Sí, desde el cielo ya venden caguamas. Las redes sociales en México no dejan de sorprender con situaciones insólitas que rápidamente se vuelven virales. En esta ocasión, la atención se centró en un video donde se observa cómo varias caguamas fueron arrastradas por la corriente de agua durante una fuerte lluvia. El clip no tardó en difundirse y alcanzó más de dos millones de reproducciones en TikTok.

Lo que podría haber quedado como un simple registro de las inundaciones generadas por las precipitaciones, se transformó en un fenómeno viral debido a que la escena fue acompañada por la canción “Coka y Marijuana” del grupo ‘DeCalifornia’, una parodia del tradicional himno religioso “La Guadalupana”. La coincidencia entre la música y el inusual momento convirtió al video en un episodio de humor colectivo.

En la grabación, que hasta ahora no ha podido ser ubicada en una ciudad o estado específico de México, se observa cómo los cartones de cerveza recorren las calles en medio del agua. La imagen detonó una ola de comentarios sarcásticos, donde la creatividad de los usuarios de internet una vez más salió a relucir.

Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron con humor a la escena, destacando frases creativas que amplificaron el fenómeno viral.

Algunos mensajes en la publicación reflejaron la mezcla entre asombro y comedia: “por eso bebían los peces en el río jajajaja”, escribió un usuario; mientras otro agregó: “El sueño de mi papá”. La lluvia, las caguamas y la música se volvieron un insólito cóctel que generó miles de reacciones.

El tema “Coka y Marijuana”, que ya circulaba entre grupos juveniles como una pieza de sátira, se posicionó aún más en las tendencias. La melodía, que reinterpreta uno de los cantos más representativos de las festividades guadalupanas, ha generado críticas y aplausos: algunos la ven como una falta de respeto a un símbolo religioso, mientras que otros la catalogan como una simple parodia que refleja el ingenio popular.

En este caso, su viralidad se disparó al unirse a una situación inesperada de la vida cotidiana. Varios internautas señalaron que el video parecía “un milagro de diciembre adelantado”, mientras que otros afirmaban que se trataba de la “fiesta soñada por todo albañil”.

Un video de cartones de cerveza arrastrados por inundaciones en México desató risas gracias a la parodia de ‘La Guadalupana’. Crédito: TikTok / @yairsito.velazque

Más allá de las opiniones divididas, el suceso es un ejemplo claro de cómo los fenómenos climáticos, cuando se mezclan con la cultura digital y la música, pueden dar origen a momentos que permanecen en la memoria colectiva. Aunque hasta el momento se desconoce la ubicación exacta de las inundaciones, la pieza audiovisual ya se convirtió en un símbolo de humor involuntario y creatividad digital.

