Esto es lo que estaría ganando Dalílah Polanco semanalmente en La Casa de Los Famosos 3

Dalílah Polanco estaría dentro de los sueldos altos de La Casa de los Famosos. (Televisa)

Dalílah Polanco es una de las habitantes que más debate ha generado en redes sociales por su participación en La Casa de los Famosos México.

Uno de sus principales roles dentro del reality show ha sido en la cocina, pues junto con Mar Contreras se las han arreglado para que el presupuesto cubra las comidas de toda la semana.

Sin embargo, aunque en un principio todo parecía indicar que las famosas tendrían una buena relación por sus gustos afines y actitudes similares, todo parece indicar que no es así.

Fans de la actriz manifestaron su desacuerdo con la producción de La Casa de los Famosos México. Crédito: La Casa de los Famosos

En las últimas horas, la actriz de “La Familia P. Luche” se volvió tendencia en redes sociales por el intercambio de palabras que protagonizó con Contreras en la cena de nominados, lo que ocasionó un debate entre los internautas.

Mientras algunos apoyan la postura de la también comediante y otros defienden la respuesta de su compañera, hay quienes mencionan que son muy “similares”, por lo que es imposible que puedan crear una buena relación.

Y aunque ambas han admitido que reconocen muchas actitudes de una en la otra, una reciente lista filtrada señala que pese a sus similitudes, su salario en reality show no es el mismo.

Sueldo de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Esto sería lo que estaría ganando Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos 3

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los televidentes cuando comienza el programa de Televisa, es sobre el sueldo que reciben los famosos por estar dentro de la casa.

Usualmente, ese tipo de datos los revela cada uno cuando termina su participación, pero también hay quienes prefieren mantener privacidad. Sin embargo, siempre existen listas filtrada que son publicada en redes sociales.

Recientemente, la cuenta de TikTok ‘Todo o Nada’ dio a conocer la supuesta cantidad que reciben los participantes. En lo que respecta a Dalílah Polanco, se dice que estaría ganando 280 mil pesos semanalmente.

Dalílah Polanco sería una de las mejores pagadas de La Casa de los Famosos México 2025. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Lo que significaría que está dentro de los famosos mejores pagados, pues por arriba de ella solo se encuentra ‘El Guana’, Facundo, Olivia Collins y Ninel Conde.

Cabe recordar que desde antes del estreno del reality show, se especuló que el ‘bombón asesino’ era la participante mejor pagada, dato que estaría confirmado por la lista filtra, pues señala que durante su estancia recibió más de medio millón de pesos semanalmente.

Dicha información no ha sido confirmada, pero en temporadas pasadas se ha mencionado que su sueldo no incluye los premios que adquieren durante su participación ni el premio final, en caso de resultar ganadores.