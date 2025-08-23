México

Esto es lo que estaría ganando Dalílah Polanco semanalmente en La Casa de Los Famosos 3

Se ha caracterizado por ser una de las habitantes con mayor presencia en la cocina

Por Jazmín González

Guardar
Dalílah Polanco estaría dentro de
Dalílah Polanco estaría dentro de los sueldos altos de La Casa de los Famosos. (Televisa)

Dalílah Polanco es una de las habitantes que más debate ha generado en redes sociales por su participación en La Casa de los Famosos México.

Uno de sus principales roles dentro del reality show ha sido en la cocina, pues junto con Mar Contreras se las han arreglado para que el presupuesto cubra las comidas de toda la semana.

Sin embargo, aunque en un principio todo parecía indicar que las famosas tendrían una buena relación por sus gustos afines y actitudes similares, todo parece indicar que no es así.

Fans de la actriz manifestaron
Fans de la actriz manifestaron su desacuerdo con la producción de La Casa de los Famosos México. Crédito: La Casa de los Famosos

En las últimas horas, la actriz de “La Familia P. Luche” se volvió tendencia en redes sociales por el intercambio de palabras que protagonizó con Contreras en la cena de nominados, lo que ocasionó un debate entre los internautas.

Mientras algunos apoyan la postura de la también comediante y otros defienden la respuesta de su compañera, hay quienes mencionan que son muy “similares”, por lo que es imposible que puedan crear una buena relación.

Y aunque ambas han admitido que reconocen muchas actitudes de una en la otra, una reciente lista filtrada señala que pese a sus similitudes, su salario en reality show no es el mismo.

Sueldo de Dalilah Polanco en
Sueldo de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Esto sería lo que estaría ganando Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos 3

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los televidentes cuando comienza el programa de Televisa, es sobre el sueldo que reciben los famosos por estar dentro de la casa.

Usualmente, ese tipo de datos los revela cada uno cuando termina su participación, pero también hay quienes prefieren mantener privacidad. Sin embargo, siempre existen listas filtrada que son publicada en redes sociales.

Recientemente, la cuenta de TikTok ‘Todo o Nada’ dio a conocer la supuesta cantidad que reciben los participantes. En lo que respecta a Dalílah Polanco, se dice que estaría ganando 280 mil pesos semanalmente.

Dalílah Polanco sería una de
Dalílah Polanco sería una de las mejores pagadas de La Casa de los Famosos México 2025. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Lo que significaría que está dentro de los famosos mejores pagados, pues por arriba de ella solo se encuentra ‘El Guana’, Facundo, Olivia Collins y Ninel Conde.

Cabe recordar que desde antes del estreno del reality show, se especuló que el ‘bombón asesino’ era la participante mejor pagada, dato que estaría confirmado por la lista filtra, pues señala que durante su estancia recibió más de medio millón de pesos semanalmente.

Dicha información no ha sido confirmada, pero en temporadas pasadas se ha mencionado que su sueldo no incluye los premios que adquieren durante su participación ni el premio final, en caso de resultar ganadores.

Temas Relacionados

Dalílah PolancoLa Casa de Los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Estado de los vuelos en

Fans viralizan escena de “celos” entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury y popularizan “shipeo” con memes

Los seguidores de “La Casa de los Famosos México” quieren replicar el “Garime” para esta tercera temporada

Fans viralizan escena de “celos”

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 22 de agosto

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana

Guerrero tendrá el mejor hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, aseguran Sheinbaum y Batres

Guerrero tendrá el mejor hospital

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

El delantero tapatío no estará disponible para el duelo en el Estadio Caliente por motivos físicos

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ovidio Guzmán habría entregado a

Ovidio Guzmán habría entregado a Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles a EEUU para obtener beneficios, afirma Jesús Lemus

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Justicia para Miriam Rodríguez, quien cazó a los Zetas secuestradores de su hija: 131 años de cárcel a uno de los involucrados

Detienen a “El Chispa”, presunto autor de la masacre en el bar “Los Cantaritos” de Querétaro en 2024

ENTRETENIMIENTO

Fans viralizan escena de “celos”

Fans viralizan escena de “celos” entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury y popularizan “shipeo” con memes

Jaime Camil asegura estar impactado por el “hate” que recibió tras compartir un momento con Ángela Aguilar y Nodal

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

“Nosferatu” encabeza el top 10 de mejores películas en HBO Max México para disfrutar este fin de semana

Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco: “Lágrimas de cocodrilo”

DEPORTES

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”

Este es el salario de Sebastián Cáceres, jugador del América que es pretendido por el Ipswich Town

Canelo vs Crawford: quiénes narrarán la pelea del 13 de septiembre en Netflix

Cruz Azul vs Toluca, IA predice el resultado del partido de la jornada 6