Esposo de Mar Contreras estaría recibiendo ataques en sus negocios tras polémica en La Casa de los Famosos 3

El esposo de Mar Contreras estaría recibiendo ataques en sus negocios. (Instagram: @marcontrerasof)

A casi un mes de que arrancó La Casa de los Famosos México, algunos familiares de los habitantes comienzan a sufrir los estragos del aislamiento.

Tal es el caso del esposo de Mar Contreras, una de las habitantes que más opiniones divididas ha generado en redes sociales por su participación en el reality show y sus conflictos con Ninel Conde y Dalílah Polanco.

La modelo amenazó con nominar a la actriz por lo sucedido YT: La Casa de los Famosos México

Esposo de Mar Contreras estaría recibiendo ataques en sus negocios

De acuerdo con Shanik Berman, a raíz de la reciente noche de cine, los negocios de Julio Aguilar, esposo de la actriz, estarían recibiendo ataques por medio de redes sociales.

“Por lo que pasó en el cine están básicamente increpando al esposo de Mar, que es Julio, que tiene restaurantes, es un restaurantero y pues todos los haters están poniéndole malas reseñas a los restaurantes porque la gente se ensaña”, contó Quique Galdeano, colaborador de la periodista.

(IG: @marcontrerasof)

Asimismo, aseguró que las acciones de dichas personas se deben a la organización de Ninel Code, quien por medio de un chat ha mencionado que tiene intenciones de ir a gritar al exterior de la casa cosas negativas para su excompañera.

“Le está llegando hate a los hijos de Mar, a su esposo, no mato a nadie. Es parte del show, pero relájense”, añadió.

Ante las palabras de su colaborador, Shanik Berman mencionó que ese tipo de acciones solo hacen más fuerte a los habitantes, pues lo mismo ha pasado en temporadas anteriores.

Quién es Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras

Julio Aguilar está lejos de las cámaras y reflectores, pero tras el ingreso de su esposa al exitoso reality show se ha mantenido muy activo en sus redes sociales mostrando su apoyo a la actriz.

Se sabe es un exitoso empresario y restaurantero mexicano que suele mantener un perfil bajo. Sin embargo, pese a que mantiene su trabajo en discreción, en su cuenta personal de Instagram ha dejado al descubierto su gusto por el futbol y el tenis.

(IG: @marcontrerasof)

En lo que respecta a su relación con Contreras, están casados desde 2011 y tienen dos hijos. A lo largo de más de una década han construido una relación estable y de apoyo mutuo.

"Te seguiré acompañando en cada paso para que logres tus sueños. Y que sigas brillando. Dejar que los perros ladren es señal de que seguimos avanzando“, escribió tras la primera nominación de su pareja en La Casa de los Famosos México.