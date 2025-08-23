México

Cofepris alerta por robo de medicamento Alacramyn en Morelos; advierte riesgo para la salud

El lote sustraído no debe ser adquirido ni utilizado, representa un peligro para la población

Por Jorge Contreras

Guardar
Robo de medicamento Alacramyn, por
Robo de medicamento Alacramyn, por lo cual hay alerta sanitaria por la COFEPRIS

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras el robo del medicamento Alacramyn Fragmentos F(ab’) 2 de inmunoglobulina polivalente antialacrán 1.8 mg, fabricado por el Laboratorio Silanes.

El incidente ocurrió durante el traslado del producto hacia el Almacén de la Jurisdicción Sanitaria II, ubicado en el municipio de Jojutla, Morelos.

El fármaco sustraído corresponde al número de lote B-4G-31, con caducidad en junio de 2026, y está destinado exclusivamente al sector salud, por lo que su comercialización está estrictamente prohibida.

La Cofepris advirtió que, debido a que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte posteriores al robo, el uso de este producto puede resultar ineficaz o incluso peligroso para la salud, ya que no se garantiza su seguridad ni calidad.

Riesgos para la población

La Cofepris que no puede
La Cofepris que no puede asegurar la calidad de los productos robados de la marca Alacramyn Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El medicamento Alacramyn es utilizado para tratar intoxicaciones graves por picadura de alacrán, por lo que su manejo requiere altos estándares de control sanitario. La autoridad subrayó que la alteración en las condiciones de conservación del antídoto podría modificar sus propiedades, lo cual representa un riesgo directo para pacientes que lo consuman.

La Cofepris emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar incidentes de salud:

  1. No adquirir el producto Alacramyn con número de lote B-4G-31, caducidad JUN/26, que ostente la leyenda “propiedad del sector salud”.
  2. Nunca comprar medicamentos en redes sociales, tianguis, mercados o establecimientos informales.
  3. En caso de identificar el lote en venta, se debe realizar una denuncia sanitaria inmediata.
  4. Si una persona utilizó el producto y presenta reacciones adversas o malestar, deberá reportarlo a través del portal VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Comercialización ilegal

La Cofepris recordó que el robo y la venta de medicamentos destinados al sistema público de salud es un delito que afecta directamente a la seguridad de la población, pues fomenta el mercado negro y pone en riesgo tratamientos médicos de urgencia.

Finalmente, la autoridad sanitaria exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y a no poner en riesgo su salud adquiriendo productos fuera de las farmacias autorizadas.

Temas Relacionados

CofeprisAlerta sanitariaRoboAlacramynSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Shakira en el Zócalo de CDMX: ¿Qué respondió la Secretaría de Cultura sobre el supuesto concierto gratis?

Las autoridades de la capital del país se pronunciaron a través de un breve comunicado

Shakira en el Zócalo de

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Quiénes pierden el apoyo desde agosto 2025?

Algunas beneficiarias del programa dejarán de recibir el apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Quiénes

Juez “blinda” a Simón Levy contra cualquier orden de aprehensión pese a contar con ficha roja de Interpol

Los argumentos del exfuncionario político en la CDMX es que existen presuntas irregularidades en el caso y, según él, “su vida corre peligro”

Juez “blinda” a Simón Levy

Temblor hoy en México: se registra cuarto sismo en Chiapas, con magnitud 4.6 en Huixtla

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: se

Denuncian irrupción violenta en sede estatal del PRI en Hidalgo, dirigente lo considera acto de intimidación

El diputado local Marco Antonio Mendoza informó que los asaltantes no sustrajeron nada de valor pero si revisaron documentos oficiales

Denuncian irrupción violenta en sede
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a policía municipal frente

Asesinan a policía municipal frente a preparatoria en Culiacán, alcalde desconoce si sufren de amenazas del narco

Juez “blinda” a Simón Levy contra cualquier orden de aprehensión pese a contar con ficha roja de Interpol

Sinaloa suma 47 policías asesinados tras narcoguerra del Cártel de Sinaloa en medio de la crisis de violencia y desapariciones del país

Detienen a “El Motor”, policía activo de Tabasco acusado de vender droga en patrulla oficial

Fraude, cuerpos sin identificar y una menor entre los hallazgos: la historia detrás de la Funeraria del Carmen

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo de

Shakira en el Zócalo de CDMX: ¿Qué respondió la Secretaría de Cultura sobre el supuesto concierto gratis?

Kylie Minogue reafirma su legado electro-pop al volver 14 años después a CDMX con el Tension Tour 2025 | Videos

Silvia Pinal habría muerto sin dinero y su albacea ya renunció, asegura Addis Tuñón

Intentan estafar a Ricardo Peralta y hasta lo llaman ‘naco’ durante la llamada de extorsión

Así fue el inesperado reencuentro entre Angelique Boyer y su ‘papá’ de Teresa 15 años después

DEPORTES

Revelan la identidad del fan

Revelan la identidad del fan que insultó a Konnan durante su inducción al Salón de Fama de AAA en Triplemanía XXXIII

Místico revela que volvería a usar la canción de “Me Muero” como su tema de entrada para el 92 aniversario del CMLL

Menor de edad sufre hemorragia cerebral tras pelotazo en el Estadio Harp Helú

América vs Barcelona Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul