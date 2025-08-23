Cofepris alerta por robo de medicamento Alacramyn en Morelos; advierte riesgo para la salud

Robo de medicamento Alacramyn, por lo cual hay alerta sanitaria por la COFEPRIS

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras el robo del medicamento Alacramyn Fragmentos F(ab’) 2 de inmunoglobulina polivalente antialacrán 1.8 mg, fabricado por el Laboratorio Silanes.

El incidente ocurrió durante el traslado del producto hacia el Almacén de la Jurisdicción Sanitaria II, ubicado en el municipio de Jojutla, Morelos.

El fármaco sustraído corresponde al número de lote B-4G-31, con caducidad en junio de 2026, y está destinado exclusivamente al sector salud, por lo que su comercialización está estrictamente prohibida.

La Cofepris advirtió que, debido a que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte posteriores al robo, el uso de este producto puede resultar ineficaz o incluso peligroso para la salud, ya que no se garantiza su seguridad ni calidad.

Riesgos para la población

La Cofepris que no puede asegurar la calidad de los productos robados de la marca Alacramyn Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El medicamento Alacramyn es utilizado para tratar intoxicaciones graves por picadura de alacrán, por lo que su manejo requiere altos estándares de control sanitario. La autoridad subrayó que la alteración en las condiciones de conservación del antídoto podría modificar sus propiedades, lo cual representa un riesgo directo para pacientes que lo consuman.

La Cofepris emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar incidentes de salud:

No adquirir el producto Alacramyn con número de lote B-4G-31, caducidad JUN/26, que ostente la leyenda “propiedad del sector salud”. Nunca comprar medicamentos en redes sociales, tianguis, mercados o establecimientos informales. En caso de identificar el lote en venta, se debe realizar una denuncia sanitaria inmediata. Si una persona utilizó el producto y presenta reacciones adversas o malestar, deberá reportarlo a través del portal VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Comercialización ilegal

La Cofepris recordó que el robo y la venta de medicamentos destinados al sistema público de salud es un delito que afecta directamente a la seguridad de la población, pues fomenta el mercado negro y pone en riesgo tratamientos médicos de urgencia.

Finalmente, la autoridad sanitaria exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y a no poner en riesgo su salud adquiriendo productos fuera de las farmacias autorizadas.