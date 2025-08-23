México

Ángel Cabrera es nombrado nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Según la SHCP, el inicio de gestión de Cabrera Mendoza coincide con la necesidad de atender demandas vinculadas a la adaptación del marco regulatorio a nuevas tecnologías

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Ángel Cabrera Mendoza, nuevo presidente
Ángel Cabrera Mendoza, nuevo presidente de la CNBV. Foto: x.com/@cncpie

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el nombramiento de Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a partir del 1 de septiembre de 2025, en sustitución del Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.

De acuerdo con el comunicado oficial, Cabrera Mendoza cuenta con una amplia trayectoria en la Administración Pública Federal y en organismos reguladores del sistema financiero. En su carrera profesional ha ocupado cargos en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Subsecretaría de Egresos, todas ellas dentro de la propia SHCP.

La dependencia resaltó que la experiencia de Cabrera Mendoza “constituye un respaldo para el cumplimiento de las atribuciones que la ley confiere a la Comisión, en particular en lo relativo a la emisión de normatividad y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como en la supervisión y operación del sistema financiero”. Bajo su dirección, la CNBV tiene el encargo de mantener un sistema financiero “sólido, moderno e incluyente”, capaz de responder a retos como la innovación tecnológica, la transformación de los mercados y la supervisión para la prevención de lavado de dinero.

La CNBV supervisa y regula entidades financieras como bancos, casas de bolsa y sociedades de ahorro y crédito popular, con el objetivo de preservar la estabilidad y certeza del sector. Según la SHCP, el inicio de gestión de Cabrera Mendoza coincide con la necesidad de atender demandas vinculadas a la adaptación del marco regulatorio a nuevas tecnologías, así como el fortalecimiento de la confianza de los usuarios en las instituciones financieras.

En el comunicado se afirmó: “La responsabilidad será coadyuvar con el mantenimiento de un sistema financiero sólido… y responder a los retos que plantean la innovación tecnológica, la transformación de los mercados, la supervisión… y la importancia de preservar la confianza del público en las instituciones”.

La SHCP y la CNBV ratificaron con este nombramiento su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y la observancia de las políticas públicas federales en materia de control y supervisión financiera.

El nuevo titular asume en un contexto nacional caracterizado por la transformación tecnológica y la exigencia de una mayor vigilancia en el cumplimiento de prácticas dirigidas a prevenir actividades ilícitas en el sector financiero.

