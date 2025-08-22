Vagoneros desatan violencia y escobazos contra policías en Metro CDMX l Video

Vagoneros golpean a policías en estación UAM-I de la Línea 8 del metro CDMX (especial)

Un video viral difundido en redes sociales ha causado indignación entre la ciudadanía, ya que un grupo de vagoneros —entre ellos mujeres y hasta un menor de edad— fueron captados golpeando brutalmente a un policía adscrito a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) dentro de la estación UAM-I, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo metro en la CDMX.

En las imágenes grabadas por un pasajero que se encuentra en un vagón que va en sentido contrario, se observa cómo los vendedores informales, ante el rechazo del agente que les indicó que no podían vender y buscaba detener a uno de ellos, se lanzaron a darle escobazos, palazos, patadas y golpes.

El uniformado apenas pudo cubrirse para intentar protegerse de la embestida. Por su parte, el Metro informó que derivado de estos hechos, tres policías resultaron con golpes en diversas partes del cuerpo.

Luego de ser valorados por personal de Seguridad Industrial del Metro, se determinó que no requerían traslado hospitalario y se les brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Ya se buscan a los responsables

agoneros golpean a policía en estación UAM-I del Metro CDMX Crédito: (Izcalli Informa/FB)

Por igual, las autoridades señalaron que a través de las cámaras de videovigilancia en las instalaciones y las de las inmediaciones de la estación, ya se realiza la búsqueda de los probables responsables.

Los comentarios en redes sociales se polarizaron: algunos respaldan al policía, sugiriendo, incluso, que debería contar con respaldo legal para defenderse.

Comercio informal y consecuencias legales

Vender en el metro de la CDMX está prohibido y puede ser multado la persona que lo ejerce (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El comercio informal dentro del Metro está expresamente prohibido por el artículo 230 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que impide ejercer esta actividad en estaciones, andenes, vagones, corredores y túneles, entre otras áreas.

Quienes infrinjan esta normativa pueden recibir sanciones en los jueces cívicos: desde una multa equivalente a cerca de 916 pesos hasta una remisión de 36 horas al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como el “Torito”.

La agresión viralizada vuelve a encender el debate sobre cómo garantizar la seguridad de los trabajadores del Metro y al mismo tiempo controlar el comercio informal que obstaculiza el espacio público y pone a los usuarios en riesgo.

Si bien la imagen del policía bajo ataque provocó empatía entre muchos, la presión social en favor de “armar” a los oficiales evidencia una crisis de confianza en los protocolos de seguridad del sistema.