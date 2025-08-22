México

Vagoneros desatan violencia y escobazos contra policías en Metro CDMX l Video

Autoridades están en búsqueda de los agresores

Por Jorge Contreras

Guardar
Vagoneros golpean a policías en
Vagoneros golpean a policías en estación UAM-I de la Línea 8 del metro CDMX (especial)

Un video viral difundido en redes sociales ha causado indignación entre la ciudadanía, ya que un grupo de vagoneros —entre ellos mujeres y hasta un menor de edad— fueron captados golpeando brutalmente a un policía adscrito a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) dentro de la estación UAM-I, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo metro en la CDMX.

En las imágenes grabadas por un pasajero que se encuentra en un vagón que va en sentido contrario, se observa cómo los vendedores informales, ante el rechazo del agente que les indicó que no podían vender y buscaba detener a uno de ellos, se lanzaron a darle escobazos, palazos, patadas y golpes.

El uniformado apenas pudo cubrirse para intentar protegerse de la embestida. Por su parte, el Metro informó que derivado de estos hechos, tres policías resultaron con golpes en diversas partes del cuerpo.

Luego de ser valorados por personal de Seguridad Industrial del Metro, se determinó que no requerían traslado hospitalario y se les brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Ya se buscan a los responsables

agoneros golpean a policía en estación UAM-I del Metro CDMX Crédito: (Izcalli Informa/FB)

Por igual, las autoridades señalaron que a través de las cámaras de videovigilancia en las instalaciones y las de las inmediaciones de la estación, ya se realiza la búsqueda de los probables responsables.

Los comentarios en redes sociales se polarizaron: algunos respaldan al policía, sugiriendo, incluso, que debería contar con respaldo legal para defenderse.

Comercio informal y consecuencias legales

Vender en el metro de
Vender en el metro de la CDMX está prohibido y puede ser multado la persona que lo ejerce (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El comercio informal dentro del Metro está expresamente prohibido por el artículo 230 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que impide ejercer esta actividad en estaciones, andenes, vagones, corredores y túneles, entre otras áreas.

Quienes infrinjan esta normativa pueden recibir sanciones en los jueces cívicos: desde una multa equivalente a cerca de 916 pesos hasta una remisión de 36 horas al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como el “Torito”.

La agresión viralizada vuelve a encender el debate sobre cómo garantizar la seguridad de los trabajadores del Metro y al mismo tiempo controlar el comercio informal que obstaculiza el espacio público y pone a los usuarios en riesgo.

Si bien la imagen del policía bajo ataque provocó empatía entre muchos, la presión social en favor de “armar” a los oficiales evidencia una crisis de confianza en los protocolos de seguridad del sistema.

Temas Relacionados

VagonerospolicíaViolenciaMetro CDMXmexico-noticiasmexico-virales

Más Noticias

Cómo preparar la poderosa pomada de ajo con cebolla para eliminar los callos de los pies | Receta

Las durezas suelen aparecer debido a la presión o al constante roce de los pies con el calzado

Cómo preparar la poderosa pomada

Popocatépetl registró 39 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 39 exhalaciones en

Dr. Simi: dónde se encuentra el museo dedicado a Víctor González Torres y cuánto cuesta la entrada

SimiCasa Museo es un espacio dedicado a la trayectoria personal y profesional del empresario farmacutico

Dr. Simi: dónde se encuentra

“Lloré al verlos”: Marco Antonio Regil y el shock que vivió al conocer los testimonios de las víctimas de Marcial Maciel

El conductor reflexionó sobre el documental de HBO Max que aborda los abusos cometidos por el fundador de la Legión de Cristo

“Lloré al verlos”: Marco Antonio

¿Cuáles son los beneficios de la caminata japonesa y por qué se recomienda tanto?

Esta alternativa de bajo impacto está arrasando en redes sociales gracias a sus aportes a la salud

¿Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Estúpido” por presunto

Cae “El Estúpido” por presunto secuestro agravado en CDMX

“Buscamos coordinación con EEUU, no comunicados que den información incorrecta”: Sheinbaum ante mensaje de la DEA

Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

ENTRETENIMIENTO

“Lloré al verlos”: Marco Antonio

“Lloré al verlos”: Marco Antonio Regil y el shock que vivió al conocer los testimonios de las víctimas de Marcial Maciel

Shakira en CDMX: reviven rumores de un concierto gratuito en el Zócalo

Joven es retirado siendo cargado en concierto de Junior H en la FENAPO y genera debate en redes: “Era de seguridad”

¡Es oficial! Drake Bell se divorcia tras escándalo con Mariana Botas en ‘La Casa de los Famosos México’

Sobrino de Don Ramón Valdés se lanza contra Florinda Meza tras polémicas: “A callarse, tiene la lengua muy larga”

DEPORTES

Santiago Giménez desmiente rumores sobre

Santiago Giménez desmiente rumores sobre posible salida del Milán: “Será una increíble temporada”

AEW Forbidden Door 2025: cartelera completa, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alexia Putellas y Claudia Pina reconocen el crecimiento de la Liga MX Femenil y abren la puerta a jugar en México

Milica cumple y muestra el debut de Ángel Avid con varios rounds incluidos | Video

Tuca Ferretti sorprende al afirmar que hubo “partidos arregladitos” en la Liga MX