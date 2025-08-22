México

Salió de Sinaloa por la violencia y fue asesinado en Jalisco: así fue el homicidio de Ernesto Barajas y su compadre

El vocalista de Enigma Norteño fue atacado a tiros la tarde del 19 de agosto en Zapopan cuando se encontraba con su esposa y un integrante del staff

Por Ale Huitron

(Instagram/@ernestobarajasoficial)
(Instagram/@ernestobarajasoficial)

Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, salió del estado de Sinaloa a causa de la violencia provocada por la guerra que mantienen Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa para establecerse en Jalisco, revelaron las autoridades de ese estado tras el asesinato del también fundador del grupo.

En conferencia de prensa, el vicefiscal Especial Ejecutivo de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado, Alfonso Gutiérrez Santillán, brindó nuevos detalles acerca de lo sucedido en el ataque del martes 19 de agosto cuando Barajas y uno de sus acompañantes fallecieron en una pensión de automóviles en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con los datos, el cantante se encontraba en la pensión para recoger cuatro vehículos procedentes de Sinaloa en compañía de un hombre, identificado como miembro del staff de la agrupación y también su compadre, así como de su esposa.

Al momento de pagar el servicio de pensión, dos sujetos armados se aproximaron al cantante y le dispararon en varias ocasiones. Sin embargo, su compadre también recibió un impacto de bala que le provocó la muerte.

Gutiérrez detalló que el ataque habría sido planeado solo en contra de Ernesto Barajas debido a la “cantidad de impactos de bala” que recibió, ya que la segunda víctima solo tenía uno.

El cantante fue amenazado por parte del CJNG en una narcomanta colocada en Baja California en 2023. (@ernestobarajasoficial)

En el ataque, una mujer identificada como trabajadora de la pensión resultó herida en una pierna, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica y se encuentra estable.

Respecto a posibles amenazas en su contra, el vicefiscal detalló que en el estado no contaba con ninguna, sin embargo, tienen conocimiento de su mudanza hace poco menos de un año a causa de la violencia en Sinaloa.

“Encontramos que sí recibió amenazas en otros estados de la República (…) Lo que sí existe una entrevista que nos dice que se vinieron a Jalisco por la inseguridad que se está viviendo en Sinaloa", comentó.

Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado en Jalisco. (Anayeli Tapia/Infobae)

Gutiérrez afirmó que una de las líneas de investigación del caso está relacionada con los corridos que componía debido a las menciones que hacía de integrantes del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Cártel de los Arellano Félix (CAF), entre otros.

Sin embargo, entre las posibles hipótesis no se tiene como posible causa la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

“No tenemos indicios de que sea derivado de esa disputa entre dos grupos criminales, no se tiene esa línea de investigación, no se está explotando, lo que sí, una línea de investigación por su actividad como cantante, por el tipo de música que él cantaba”, afirmó.

En tanto siguen las investigaciones, Gutiérrez detalló que en el sitio en el que ocurrieron los hechos se cuenta con cámaras de videovigilancia que aún son analizadas para obtener mayor información acerca de los agresores.

