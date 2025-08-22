Manifestantes bloquean autopista México-Toluca, exigen justicia por accidente vial que acabó con la vida de Orlando

Bloqueo en autopista México-Toluca. Foto: x.com/@GN_Carreteras

Desde hace 10 meses, el caso de Orlando, el joven que murió tras ser atropellado en la carretera México-Toluca, continúa sin avances sustanciales en la investigación, según denuncian sus familiares.

En la mañana de este viernes, un grupo conformado por allegados, vecinos y amigos realizó un bloqueo total de la vía, lo que generó severos inconvenientes viales en la capital mexicana. Los manifestantes ocuparon varios carriles desde la zona de Santa Fe, justo a la altura del Sam’s Club, exigiendo una respuesta de las autoridades y reclamando justicia por el fallecimiento de Orlando, mientras se realiza una audiencia con el presunto culpable.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la audiencia intermedia del proceso, que ha permanecido en curso por casi un año, se lleva a cabo actualmente sin resolverse el fondo del asunto. Familiares de Orlando ya habían recurrido anteriormente a protestas semejantes debido a lo que consideran falta de investigación y presuntas irregularidades.

El bloqueo inició cerca de las 8 horas en la prolongación Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta y la calle Juan Salvador Agraz. Los manifestantes cerraron la circulación en dirección al centro de la ciudad, específicamente hacia Paseo de la Reforma, lo que obligó a las autoridades a desviar el tránsito hacia vías alternas como Vasco de Quiroga y Tamaulipas. A pesar de los cierres, más tarde se liberaron dos carriles: un carril y el acotamiento, aunque la afectación persiste para quienes transitan desde la caseta de la autopista.

Guardia Nacional advierte sobre retrasos en autopista México-Toluca. Foto: x.com/@GN_Carreteras

El caso de Orlando ha generado consternación y movilización entre quienes exigen que el proceso judicial avance y se sancione al presunto responsable. Las protestas se han replicado en varias ocasiones, solicitando que no quede impune este hecho que, para muchos de los presentes, es un reflejo de la falta de justicia en accidentes viales semejantes en la capital del país.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad instó a la población a tomar precauciones y buscar vías alternas para evitar las largas filas registradas por la manifestación. El caso permanece abierto y, por ahora, los familiares de Orlando reiteran que no suspenderán las protestas hasta obtener resultados concretos por parte de las autoridades encargadas de la investigación.

A esta situación se suman advertencias de transportistas, la empresa de autobuses “Caminante” compartió mediante un comunicado en redes sociales: “Por un bloqueo en la carretera de Toluca México en el Túnel de Santa Fe, las unidades que utilizan esa ruta, presentarán atrasos considerables en sus servicios. ¡Tomen sus precauciones!”

Transportistas ofrecen aviso a sus usuarios. Foto: x.com/@tmtcaminante