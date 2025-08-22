México

Manifestantes bloquean autopista México-Toluca, exigen justicia por accidente vial que acabó con la vida de Orlando

Familiares de Orlando ya habían recurrido anteriormente a protestas semejantes debido a lo que consideran falta de investigación y presuntas irregularidades

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Bloqueo en autopista México-Toluca. Foto:
Bloqueo en autopista México-Toluca. Foto: x.com/@GN_Carreteras

Desde hace 10 meses, el caso de Orlando, el joven que murió tras ser atropellado en la carretera México-Toluca, continúa sin avances sustanciales en la investigación, según denuncian sus familiares.

En la mañana de este viernes, un grupo conformado por allegados, vecinos y amigos realizó un bloqueo total de la vía, lo que generó severos inconvenientes viales en la capital mexicana. Los manifestantes ocuparon varios carriles desde la zona de Santa Fe, justo a la altura del Sam’s Club, exigiendo una respuesta de las autoridades y reclamando justicia por el fallecimiento de Orlando, mientras se realiza una audiencia con el presunto culpable.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la audiencia intermedia del proceso, que ha permanecido en curso por casi un año, se lleva a cabo actualmente sin resolverse el fondo del asunto. Familiares de Orlando ya habían recurrido anteriormente a protestas semejantes debido a lo que consideran falta de investigación y presuntas irregularidades.

El bloqueo inició cerca de las 8 horas en la prolongación Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta y la calle Juan Salvador Agraz. Los manifestantes cerraron la circulación en dirección al centro de la ciudad, específicamente hacia Paseo de la Reforma, lo que obligó a las autoridades a desviar el tránsito hacia vías alternas como Vasco de Quiroga y Tamaulipas. A pesar de los cierres, más tarde se liberaron dos carriles: un carril y el acotamiento, aunque la afectación persiste para quienes transitan desde la caseta de la autopista.

Guardia Nacional advierte sobre retrasos
Guardia Nacional advierte sobre retrasos en autopista México-Toluca. Foto: x.com/@GN_Carreteras

El caso de Orlando ha generado consternación y movilización entre quienes exigen que el proceso judicial avance y se sancione al presunto responsable. Las protestas se han replicado en varias ocasiones, solicitando que no quede impune este hecho que, para muchos de los presentes, es un reflejo de la falta de justicia en accidentes viales semejantes en la capital del país.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad instó a la población a tomar precauciones y buscar vías alternas para evitar las largas filas registradas por la manifestación. El caso permanece abierto y, por ahora, los familiares de Orlando reiteran que no suspenderán las protestas hasta obtener resultados concretos por parte de las autoridades encargadas de la investigación.

A esta situación se suman advertencias de transportistas, la empresa de autobuses “Caminante” compartió mediante un comunicado en redes sociales: “Por un bloqueo en la carretera de Toluca México en el Túnel de Santa Fe, las unidades que utilizan esa ruta, presentarán atrasos considerables en sus servicios. ¡Tomen sus precauciones!”

Transportistas ofrecen aviso a sus
Transportistas ofrecen aviso a sus usuarios. Foto: x.com/@tmtcaminante

Temas Relacionados

CarreterasautopistasMéxico-TolucaOrlandomexico-noticias

Más Noticias

La Bolsa Mexicana de Valores alcanza máximos históricos al cierre de este viernes 22 de agosto

Los inversionistas reaccionaron positivamente al discurso en el simposio anual de Jackson Hole, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos

La Bolsa Mexicana de Valores

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

Sigue la transmisión minuto a minuto del reality show: Los habitantes se preparan para una nueva fiesta temática antes de la eliminación

La Casa de los Famosos

¿Abelito o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Una encuesta revela lo que podría pasar el próximo domingo

¿Abelito o Dalilah? Este es

Gobierno de Sinaloa confirma celebración del Grito de Independencia

Las autoridades consideran que existen las condiciones suficientes para llevar a cabo un evento masivo

Gobierno de Sinaloa confirma celebración

Ricardo Peralta defiende a Gala Montes tras abucheo: “A diferencia de ti, yo no voy a celebrarlo”

El ex habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ mandó buenas vibras a la actriz tras su derrota frente a Alana

Ricardo Peralta defiende a Gala
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Justicia para Miriam Rodríguez, quien cazó a los Zetas secuestradores de su hija: 131 años de cárcel a uno de los involucrados

Detienen a “El Chispa”, presunto autor de la masacre en el bar “Los Cantaritos” de Querétaro en 2024

Reportan ejecución e incineración de 4 civiles en Guerrero, policía civil acusa inacción de la FGE

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

¿Abelito o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Ricardo Peralta defiende a Gala Montes tras abucheo: “A diferencia de ti, yo no voy a celebrarlo”

Ninel Conde podría dejar de asistir a las galas de La Casa de los Famosos 3 tras ser eliminada

Kylie Minogue en CDMX: horarios, setlist y todo sobre su concierto en el Palacio de los Deportes

DEPORTES

Cruz Azul vs Toluca, IA

Cruz Azul vs Toluca, IA predice el resultado del partido de la jornada 6

Fin de semana deportivo con fútbol, béisbol y tenis en la agenda del 22 al 24 de agosto

Javier Aguirre presentó su convocatoria de 23 jugadores para la Selección Mexicana

Pumas vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025