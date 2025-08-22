México

Lupita D’Alessio se despide de las redes sociales tras polémica con Ari Borovoy meses antes de su último concierto

‘La Leona Dormida’ aseguró que se trata de algo temporal, pero no reveló mayores detalles

Por Jazmín González

Lupita D´Alessio se prepara para sus últimas presentaciones antes de despedirse de los escenarios.

Lupita D’Alessio sorprendió a propios y extraños al anunciar que se retira temporalmente de las redes sociales en medio de su intercambio de declaraciones con Ari Borovoy.

Junto a un video del amanecer, la intérprete de “Mudanzas” informó a sus seguidores que no estará presente en sus cuentas personales por un tiempo.

Ante su decisión, pidió que todo lo relacionado con sus próximos conciertos antes de despedirse de los escenarios, sea visto con la empresa que la representa.

"Gloria a Dios por esta nueva mañana. Gracias, mi Dios. Amigos, este es el último video que subo, me retiro de mis redes por un tiempo. Cualquier duda de las últimas fechas que me quedan pueden ir a Bobo Producciones. Que Dios les bendiga grandemente”, escribió junto al breve clip.

(Captura de pantalla)

Lupita D’Alessio enfrenta dimes y diretes con Ari Borovoy meses antes de su último concierto

Antes de que la cantante publicara un adiós temporal en redes sociales, ventiló los problemas que enfrenta con Ari Borovoy luego de que compartiera en su cuenta personal una declaración sobre la industria musical.

Cuando no son nadie están comiendo de tu mano y cuando llegan hasta arriba son como las palomas, están comiendo de tu mano y cuando llegan arriba están viendo en qué momento vas pasando para cagar y creo que ahí es donde me doy cuenta que la fama y el éxito no son para todos”, expresó el exintegrante de OV7.

(Foto: Captura de pantalla)

Las palabras no pasaron desapercibidas por la intérprete de 71 años, quien no dudó en arremeter contra la empresa, asegurando que tras anunciar su adiós le retiraron presupuesto a sus presentaciones.

Cuando yo avisé mi retiro, sentí horrible porque ahí sí cambió completamente el reverso de la medalla, la relación con ellos fue horrible, la verdad”, explicó.

Y agregó: “Empezaron a quitarme producción... ellos te ponen producción cuando a ellos les conviene, como en el Auditorio, como en la Arena. Desde la gira, cuando empezó con Ernesto D’Alessio en Estados Unidos, ahí empezaron a pasar cosas feas, eso no se hace”.

Lupita D´Alessio en el Zócalo de la CDMX

Finalmente, reveló que en medio de todo el proceso sintió que su trabajo fue minimizado, pues cuenta con amplia carrera y decenas de éxitos que respaldan su trayectoria, pero sobre todo, tiene el cariño del público que la ha acompañado por más de cinco décadas.

Entonces, yo no soy ninguna paloma y yo no hago popó en ninguna parte”, sentenció.

