Libros de Amazon México: cuál es el título más leído este 22 de agosto

Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y han hecho de ésta un hábito en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, computadoras, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Sin embargo, hay un problema: con la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, puede ser difícil elegir el siguiente libro para leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

Los títulos más leídos

1. Netter. Cuaderno de anatomía para colorear (3ª ed.)

Autor: J. T. Hansen

2. Este dolor no es mío: Identifica Y Resuelve Los Traumas Familiares Heredados

Autor: Mark Wolynn

3. El Hombre En Busca de Sentido

Autor: Viktor Frankl

4. Deja De Ser Tú: La mente crea la realidad

Autor: Joe Dispenza

5. American Pocket Chambers English Dictionary

Autor: Elaine Higgleton

6. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

7. Diccionario Básico Escolar

Autor: Ediciones Larousse

8. Cozy Friends: Coloring Book for Adults and Teens Featuring Super Cute Animal Characters with Easy and Simple Designs for Relaxation (Cozy Spaces Coloring)

Autor: Coco Wyo

9. JUGUEMOS A LEER LIBRO DE LECTURA MANUAL DE EJERCICIOS

Autor: Rosario Ahumada

10. Fisher Price Colorear Jumbo 1

Autor: Dreams Art

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Los lectores en México

Asistentes a la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

Visita nuestra página en Google News