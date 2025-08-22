Fernando Delgadillo ofrecerá concierto en Naucalpan para festejar lanzamiento de su últimos dos álbumes musicales

El cantante de trova ofrecerá un concierto en el municipio de Naucalpan, Estado de México. (Cuartoscuro)

El cantante Fernando Delgadillo sigue dando muchas sorpresas para sus fans, pues entre sus múltiples presentaciones, ya tiene programada una en Naucalpan, Estado de México.

Este concierto será por el lanzamiento de sus dos nuevos álbumes musicales ‘Noche de luciérnagas’ volumen I y II, los cuales recientemente llegaron a las plataformas musicales.

De acuerdo con las redes sociales del intérprete de ‘Entre pairos y derivas’, se presentará en el mes de octubre, por lo que, si todavía no tienes plan, ve apartando la fecha.

El concierto de Fernando Delgadillo será el sábado 18 de octubre en el Parque Naucalli, en el Foro Felipe Villanueva.

El concierto programado de Fernando Delgadillo será el 18 de octubre. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

El trovador compartió una imagen en sus redes sociales oficiales del concierto que se realizará en este sitio del Estado de México.

Los boletos ya están a la venta en el sitio oficial de Taquilla Cero. La ubicación de este sitio donde se llevará a cabo el espectáculo musical es en Periférico Norte frente a las Torres de Satélite.

El arranque será a las 20:30 horas, donde Delgadillo presentará todos los temas de estos dos álbumes musicales, los cuales festejan su trayectoria en los escenarios.

El evento musical se llevará a cabo en el Parque Naucalli. Crédito: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial

‘Noche de Lucierganas’ es la serie de álbumes más recientes del cantante mexicano, con lo cual recuerda uno de sus discos más populares. Así como una serie de presentaciones para promocionar este sencillo.

“¡Sigamos haciendo historia juntos queridos hermanos! Están todos invitados a la presentación del álbum “Noche de Luciérnagas” en el Parque Naucalli este próximo 18 de octubre a las 20:30 hrs. Acompáñenme, cantemos y vivamos una noche inolvidable¡ Los espero con el corazón abierto, allá nos vemos!“, compartió en redes sociales el cantante.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 7 de diciembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.