Cae “El Estúpido” por presunto secuestro agravado en CDMX

Luis Alberto “N”, apodado “El Estúpido” y cabecilla del grupo criminal “Los Estúpidos”, fue aprehendido el pasado jueves 21 de agosto por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México en un domicilio de la colonia Santa Úrsula Xitla, ubicada en la alcaldía Tlalpan.
De acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el líder criminal ahora es acusado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado.
Información en desarrollo...
