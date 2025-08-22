Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

Ernesto Barajas, líder y vocalista de Enigma Norteño, contó en su momento las intimidaciones por parte de un músico. (Captura de pantalla)

El asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, volvió a poner bajo escrutinio público las amenazas y riesgos que viven los intérpretes de corridos, especialmente los de narcocorridos, en México.

Barajas, originario de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado el pasado 19 de agosto de 2025 en una pensión de automóviles en Zapopan, Jalisco, cuando se disponía a recoger cuatro vehículos procedentes de su estado natal, del que huyó hace un año, cuando comenzó la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

Las autoridades de Jalisco señalaron este jueves que el cantante no había denunciado amenazas directas en ese estado y que una de las principales líneas de investigación apunta al tipo de música que interpretaba.

“Una línea de investigación es por su actividad como cantante por el tipo de música que él cantaba”, dijo Alfonso Gutiérrez Santillán, Vicefiscal de Investigación Especializada. La fiscalía descartó hasta ahora cualquier conexión con disputas criminales del Cártel de Sinaloa.

El historial de amenazas y censura hacia Ernesto Barajas se extendió durante varios años y adoptó formas diversas. Si bien en los últimos meses los reflectores apuntaron al crimen organizado —particularmente tras el mensaje atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que canceló un concierto de Enigma Norteño en 2023—, el propio cantante había sido blanco de advertencias de origen muy distinto.

Cuando la amenaza vino de un colega

Un pasaje destacado del pasado reciente de Barajas quedó registrado en un episodio de unos de sus podcast publicado en 2022, donde él mismo narró cómo en su trayectoria enfrentó disputas internas en el gremio musical.

Durante una charla con Jesús Ortíz Paz, líder de Fuerza Regida, el cantante reveló que la primera “narcomanta” dirigida a su grupo en Tijuana no vino del narcotráfico, sino de un músico local movido por celos.

“Me enteré por... de buena fuente que eso de la manta me lo mandó a poner un músico de Tijuana, de verdad, y no voy a decir quién. No fue nadie del narcotráfico, fue un músico de Tijuana el que mandó hacer eso”, relató en el podcast, mientras su interlocutor zanjó: “Un celoso, un envidioso”.

Barajas resumió el episodio en los términos más directos: “No sé por qué, un envidioso verg*”, dijo y aseveró que se enteró de “una persona que está metida en el rollo pesado”.

Jesús Ortíz le preguntó si la gente de ese cártel al que le atribuyeron la manta no había castigado al músico que le puso la manta, a lo que Barajas confesó que sí le dijeron algo, sin profundizar más en el tema.

Producto de esa manta, colocada en 2017, Enigma Norteño debió cancelar una presentación programada en el centro de espectáculos Las Pulgas. El local informó al público que, por órdenes del Ayuntamiento, el show no se realizaría y se procedió a la devolución del dinero en taquilla.

No obstante, su historial de amenazas sumó otro episodio en el 2023, cuando, durante los preparativos de la Feria de Rosarito, un mensaje adjudicado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue dirigido de manera directa a Enigma Norteño.

Ernesto Barajas y su grupo decidieron cancelar el concierto que tenían previsto. (Instagram/@nelssiecarrillo)

El texto decía: “Deja de sentirse protegido aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera”, lo que obligó a cancelar el concierto y encendió aún más las alertas en torno a la seguridad del repertorio interpretado por el grupo.

El propio Barajas había insistido en diversas entrevistas que nunca perteneció a ninguna célula criminal, aunque sí admitió recibir pedidos de canciones por encargo de figuras relacionadas con distintos cárteles. Su repertorio contenía referencias a personajes identificados con el Cártel de Sinaloa y el CJNG, lo que abrió especulaciones en la opinión pública sobre posibles móviles después de su homicidio.

Las investigaciones sobre su asesinato

El homicidio del cantante Ernesto Barajas sucedió la tarde del martes 19 de agosto mientras se encontraba dentro de una camioneta en una pensión de autos de la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan.

Dos individuos armados, que se trasladaban en motocicleta, abrieron fuego contra el vehículo, matando al artista y a su acompañante masculino — quien formaba parte de su staff, era su compadre y no tenía residencia en Jalisco. Una joven de 18 años, una empleada de la pensión de autos, quien estaba cobrando el servicio, terminó con una lesión en la pierna y se encuentra fuera de peligro.

Enigma Norteño canceló presentación en Baja California por narcomanta (@enigmanorteno)

Hasta el momento, la institución no ha relacionado el homicidio con disputas entre organizaciones delictivas y confirmó que Barajas no había recibido amenazas previas en Jalisco.

Datos proporcionados por la autoridad señalan que el día del crimen Barajas acudió a la pensión para recoger cuatro automóviles que le enviaron desde Sinaloa. Los vehículos, sin reporte de robo, permanecen bajo resguardo mientras avanzan las pesquisas para determinar su propiedad y posible relación con los hechos. Hasta este momento, no se ha precisado si los autos eran un regalo, una adquisición reciente de Barajas o si correspondían a alguna otra situación particular.

Ernesto Barajas, fundador y líder de Enigma Norteño desde 2004, tenía 38 años y surgió como una figura destacada en el regional mexicano. Bajo su dirección, la agrupación alcanzó relevancia nacional e internacional, especialmente entre las comunidades de México y Estados Unidos.