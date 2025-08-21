México

Metro CDMX anuncia rehabilitación y mantenimiento en las siguiente líneas

El director del STC explicó que emprenderán acciones para mejorar las instalaciones de varias líneas

Por Luz Coello

Guardar
Anuncian rehabilitación de trenes y
Anuncian rehabilitación de trenes y estaciones del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) anunciaron una serie de acuerdos para emprender un proyecto de mantenimiento y rehabilitación en varias líneas de la red.

Luego de las constantes fallas y retrasos que se han presentado en diversas líneas del Metro, Clara Brugada instruyó a Adrián Rubalcava para iniciar con el proyecto de mantenimiento Metro 2025 - 2029.

En un acuerdo de 10 compromisos, las autoridades explicaron que emprenderán una serie de acciones para mejorar las instalaciones de la red del STC Metro, así como la rehabilitación de trenes para optimizar el servicio.

Adrián Rubalcava firmó un acuerdo
Adrián Rubalcava firmó un acuerdo de acciones para rehabitar estaciones del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

“La decena de compromisos se establecieron en el plan estratégico de mantenimiento Metro 2025 - 2029, el cual fue acordado por la dirección general y la dirigencia sindical de los trabajadores, técnicos especializados del Metro”, precisaron en un comunicado.

Estas líneas del Metro CDMX serán rehabilitadas

Luego de un análisis del personal del Metro CDMX y las autoridades capitalinas, identificaron cuáles son las líneas que requieren de un mantenimiento inmediato y constante, esto para evitar incidentes que afecten a los usuarios diarios y sus traslados.

Serán 10 líneas las que tendrán prioridad en el plan de mantenimiento Metro CDMX 2025 - 2029. En lo que resta de este año, estas líneas iniciarán con un mantenimiento sistemático a sus trenes:

Líneas 2 Cuatro Caminos - Tasqueña

Línea 3 Universidad - Indios Verdes

Línea 4 Martín Carrera - Santa Anita

Línea 5 Politécnico - Pantitlán

Línea 6 El Rosario - Martín Carrera

Línea 7 Barranca del Muerto - El Rosario

Línea 8 Constitución de 1917 - Garibaldi/ Lagunilla

Línea 9 Tacubaya - Pantitlán

Línea A Pantitlán - La Paz

Línea B Ciudad Azteca - Buenavista

De acuerdo con lo que explicó el director del Metro CDMX, en a partir de 21 de agosto y en los próximos cuatro años, empezarán trabajos de rehabilitación de trenes en las líneas con mayor urgencia, como es el caso de la Línea 3, 8, 9 y A del Metro.

Además, también empezarán con la revisión a las escaleras eléctricas y elevadores, con el fin de garantizar la movilidad de todos los usuarios.

Estas son las obras de mantenimiento en el Metro CDMX

Los diez compromisos asumidos por las autoridades son los siguientes:

  • Realizar mantenimiento sistemático anual a 728 trenes de Líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B.
  • Contar con las refacciones necesarias para garantizar 278 trenes en operación, en caso de que surgiera alguna avería.
  • Ejecutar mantenimiento mayor/ revisión general a 40 trenes de las Líneas 3, 8, 9 y B durante el 2027.
  • Rehabilitar cinco trenes de Línea 8.
  • Sostener una constante de 3 mil horas de servicio de los trenes antes de avería, a lo largo del año.
  • Mantener una constante de 110 horas de servicio de las instalaciones fijas antes de avería, a lo largo del año.
  • Optimizar los procesos de adquisición continua de refacciones, herramientas e insumos.
  • Realizar mantenimiento preventivo anual a más de 99,963 equipos de instalaciones fijas (eléctricas, electrónicas, mecánicas e hidráulicas).
  • Incrementar la disponibilidad de escaleras electromecánicas de 90 a 96% diaria.
  • Aumentar la disponibilidad de elevadores de 91 a 98% diaria.

Temas Relacionados

Metro CDMXmantenimientoCDMXAdrián Rubalcavamexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de Sheinbaum presentará nueva estrategia del caso Ayotzinapa tras salida de Vidulfo Rosales: 11 años sin respuestas

De acuerdo con el abogado, el 3 de septiembre se informará a las familias sobre las nuevas líneas de acción; aseguró que continuará trabajando desde otras trincheras, tras dejar la representación de los padres de los normalistas

Gobierno de Sheinbaum presentará nueva

El albergue animal más grande de México recibe donativo por parte del ‘Team Noche’ de La Casa de los Famosos 3

El equipo de Aarón Mercury cumplió con su palabra en representación de todos sus compañeros de equipo

El albergue animal más grande

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 21 de agosto

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del

Protección Civil reporta por robo de cilindros de gas cloro en Querétaro, alertan por alto nivel de riesgo

El contenido de los cilindros puede ser fatal si se inhala o absorbe por la piel

Protección Civil reporta por robo

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,76% al cierre de este 21 de agosto

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso San Cristóbal de la

Caso San Cristóbal de la Barranca: van cuatro detenidos por masacre a familia, entre ellos un policía municipal de Jalisco

Fiscalía de Guerrero mantiene recompensa de 250 mil pesos por tres homicidas ligados al CJNG

Reportan investigación de la FGR a custodios y funcionarios por fuga de Zhi Dong Zhang, traficante del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Fuerzas de seguridad enfrentan narcoguerra del Cártel de Sinaloa con déficit de más de 2 mil policías, según CESP

Muere Alexis N tras presunta persecución con militares en Baja California: “Le dieron dos o tres balazos por la espalda”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de agosto: canciones amena tensión entre los habitantes

The Warning lleva su primer concierto en vivo al cine con fans y alfombra roja en CDMX

Ventaneando respalda a Julio César Chávez padre tras prisión preventiva a su hijo: “Nadie aprende a ser papá”

Dalílah Polanco tira la toalla en La Casa de los Famosos México 3 y causa revuelo con dura declaración: “Ya basta, no soy un mueble”

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

DEPORTES

Xolos vs Chivas, IA predice

Xolos vs Chivas, IA predice al ganador del partido

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

Nuevo fracaso de la Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que un equipo mexicano ganó la Leagues Cup?

Volador Jr. reconoce el reto físico para volver a ganar el Grand Prix Internacional 2025 por cuarta vez

JJ Macías reconoce estar ilusionado por llegar a Pumas: “Lloré cuando me hablaron”