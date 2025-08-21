Golpean a sujeto que presuntamente intentó abusar de menores en Tizayuca, Hidalgo

Lugareños buscaron a las presuntas víctimas quienes habrían confirmado los actos ilegales por parte del acusado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de vecinos en Tizayuca, Hidalgo, sometió y golpeó a un hombre acusado de intentar abusar sexualmente de tres menores en una avenida de la localidad. Este episodio provocó una fuerte movilización en la zona, ubicada cerca del canal pluvial de la Avenida Ejército Mexicano, después de que testigos identificaron comportamientos sospechosos por parte del sujeto.

En redes sociales se compartieron testigos de las personas que observaban mientras el hombre ofrecía dulces y dinero a varias menores de edad a fin de atraerlas y realizarles tocamientos. La presencia de otro hombre, que acompañaba al presunto agresor, fue reportada por habitantes, aunque este segundo individuo logró huir antes de que la multitud interviniera.

¿Qué sucedió?

Pobladores de Tizayuca, derivados de la alarma por el comportamiento reportado, se reunieron en el sitio. Una vez constatadas las acusaciones, decidieron actuar y agredieron físicamente al individuo acusado como represalia directa.

El pueblo se unió para enfrentar al supuesto agresor. (Redes Sociales)

La situación se tornó tensa antes de la llegada de los elementos de la Seguridad Pública Municipal, quienes, tras dialogar con los presentes, lograron que les fuera entregado el presunto implicado. Posteriormente, los oficiales dieron aviso y trasladaron al detenido a la Agencia de Seguridad Pública a fin de que fuera certificado y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Según los propios vecinos, el acusado utilizaba tácticas de engaño, como la entrega de dulces y promesas de dinero, para acercarse a las menores. Uno de los testigos señaló que el prófugo aprovechó la confusión generada tras la intervención de los pobladores, escapando del lugar antes de que se concretara su detención.

Agentes municipales acudieron al lugar para frenar las agresiones. (@SSP_Hidalgo/X)

Tras la intervención policial, la persona asegurada fue trasladada para su certificación médica, paso previo al proceso que encabezará la representación del Ministerio Público. De acuerdo con la ley, será la autoridad judicial la encargada de evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad legal del individuo, así como su posible vínculo a proceso.

Actualmente, el caso permanece bajo seguimiento de las autoridades judiciales locales, quienes analizan los testimonios y demás elementos disponibles para definir la situación jurídica del presunto responsable. Los vecinos expresaron temor y exigieron mayor presencia policial, además de mejores estrategias preventivas en zonas vulnerables y de tránsito habitual de menores.

La Seguridad Pública Municipal de Tizayuca reiteró su llamado a la población a alertar a las autoridades de cualquier situación sospechosa, evitando acciones extralegales que puedan poner en riesgo la integridad de las personas involucradas o derivar en nuevos incidentes de violencia social.