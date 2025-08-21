México

Cofepris advierte riesgo sanitario por Higlobin 5g distribuido fuera del sector público

La autoridad sanitaria exhorta los lotes señalados representan un riesgo a la salud

Por Jorge Contreras

Guardar
higlobin® 5g Cofepris Alerta sanitaria
higlobin® 5g Cofepris Alerta sanitaria (Especial)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria por la comercialización irregular del medicamento higlobin® 5g (Inmunoglobulina Humana Normal Endovenosa) solución inyectable en frasco ámpula de 50 mL, tras detectar que varios lotes destinados exclusivamente al Sector Salud Público, principalmente al IMSS, han sido puestos a la venta de manera no autorizada.

De acuerdo con la información presentada por CSL Behring, S.A. de C.V., titular del registro sanitario del producto, los lotes identificados como irregulares son: P100386533, P100357134, P100357135, P100360324, P100443829, P100444932, P100461462, P100401456, P100467840, P100509885, P100519084, P100566927, P100566928, P100574249, P100480824, P100582244, P100476265 y P100500380.

No se garantiza el producto

La COFEPRIS advirtió que la venta de estos lotes a través de distribuidores no autorizados representa un riesgo para la salud de la población, ya que no se puede garantizar que el producto haya sido fabricado, manipulado, almacenado o distribuido bajo las condiciones de seguridad necesarias.

En particular, preocupa que este tipo de medicamentos requieren condiciones especiales de temperatura, y cualquier alteración podría incrementar la probabilidad de que estén contaminados y provoquen reacciones adversas en los pacientes.

Recomendaciones para la población y profesionales de la salud

La autoridad sanitaria exhortó a
La autoridad sanitaria exhortó a no adquirir ni utilizar los números de lote mencionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad sanitaria exhortó a no adquirir ni utilizar los números de lote mencionados, ya que fueron destinados únicamente al sector público y no se puede asegurar su calidad, eficacia y seguridad.

Asimismo, pidió a la población que, en caso de identificar estos productos en venta o contar con información sobre su distribución irregular, se realice la denuncia sanitaria correspondiente.

En caso de duda sobre la originalidad del medicamento, la COFEPRIS recomendó contactar directamente al titular del registro sanitario, información que puede consultarse en la plataforma oficial de registros sanitarios. Además, si algún paciente utilizó este producto y presentó reacciones adversas, debe reportarlo en línea o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Llamado a distribuidores y farmacias

La autoridad sanitaria pidió denunciar
La autoridad sanitaria pidió denunciar la venta de estos lotes, ya que pueden dañar la salud (EUROPA PRESS)

La comisión solicitó a distribuidores y farmacias no adquirir ni comercializar los lotes mencionados, así como inmovilizar cualquier existencia en almacén y notificar de inmediato a la autoridad sanitaria.

Finalmente, recordó que la adquisición de medicamentos debe hacerse únicamente con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular, los cuales deben contar con licencia sanitaria y documentación que acredite la legalidad del producto.

Con esta alerta, COFEPRIS reiteró su compromiso de proteger la salud de la población y exhortó a reforzar la vigilancia en la cadena de distribución de medicamentos en el país.

Temas Relacionados

CofeprisHiglobin 5gInmunoglobulinaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Santoral del 21 de agosto: ¿Quién fue San Pío X papa?

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del 21 de agosto:

Eric del Castillo se lanza contra Ángela Aguilar y Christian Nodal: “No está bien enamorarse de hombres casados”

El primer actor fue interrogado por la prensa sobre el tema del momento: el matrimonio de los polémicos cantantes de regional mexicano

Eric del Castillo se lanza

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 21 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

Sigue en vivo la transmisión 24/7 del reality show

La Casa de los Famosos

“Dio un mal paso”: Eric del Castillo apoya a Julio César Chávez Jr. tras su detención en México

El padre de Kate del Castillo fue contundente con su postura respecto al pugilista

“Dio un mal paso”: Eric

Wendy Guevara y Nicola Porcella explotan contra Poncho de Nigris: “Ahora sí le creo a Sergio Mayer” | Video

Los conductores acusaron a su amigo de no querer asistir a su podcast ‘Cómplices del desmadre’ y revelaron cuánto dinero habría ganado por su colaboración con ‘Las Perdidas’ en ‘Jalando Fierro’

Wendy Guevara y Nicola Porcella
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detrás del asesinato de Ximena

Detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz habría alguien de “traje, corbata y cuello blanco”: Óscar Balderas

Ventilan fraudes millonarios de Camilo Ochoa en Nuevo León: “Muchas personas lo estaban buscando”

‘El Chapo’ Guzmán busca mejorar su reclusión y volver a ver a Emma Coronel y otros familiares: denuncia que no le da ni el sol

Sujetos armados que viajaban en más de 10 vehículos desarmaron y golpearon a policías municipales en Tabasco

Paso a paso: así fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, según nuevos datos

ENTRETENIMIENTO

Eric del Castillo se lanza

Eric del Castillo se lanza contra Ángela Aguilar y Christian Nodal: “No está bien enamorarse de hombres casados”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 21 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

“Dio un mal paso”: Eric del Castillo apoya a Julio César Chávez Jr. tras su detención en México

Wendy Guevara y Nicola Porcella explotan contra Poncho de Nigris: “Ahora sí le creo a Sergio Mayer” | Video

¿Quién es Shiky, habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

DEPORTES

Adiós Liga MX: Los mejores

Adiós Liga MX: Los mejores memes de la eliminación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2025

Marco Verde ya tiene fecha y sede confirmada para su próxima pelea como profesional

Hijo de José Ramón Fernández se burla de Faitelson por los abucheos que recibió el periodista en el Supernova Strikers

Zandokan Jr. recibe la playera y revela su amor por el Atlas: “Desde la cuna soy rojinegro”

Volador Jr. derrota a Difunto en la Arena Puebla tras ser dominado gran parte del combate