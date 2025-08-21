Cofepris advierte riesgo sanitario por Higlobin 5g distribuido fuera del sector público

higlobin® 5g Cofepris Alerta sanitaria (Especial)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria por la comercialización irregular del medicamento higlobin® 5g (Inmunoglobulina Humana Normal Endovenosa) solución inyectable en frasco ámpula de 50 mL, tras detectar que varios lotes destinados exclusivamente al Sector Salud Público, principalmente al IMSS, han sido puestos a la venta de manera no autorizada.

De acuerdo con la información presentada por CSL Behring, S.A. de C.V., titular del registro sanitario del producto, los lotes identificados como irregulares son: P100386533, P100357134, P100357135, P100360324, P100443829, P100444932, P100461462, P100401456, P100467840, P100509885, P100519084, P100566927, P100566928, P100574249, P100480824, P100582244, P100476265 y P100500380.

No se garantiza el producto

La COFEPRIS advirtió que la venta de estos lotes a través de distribuidores no autorizados representa un riesgo para la salud de la población, ya que no se puede garantizar que el producto haya sido fabricado, manipulado, almacenado o distribuido bajo las condiciones de seguridad necesarias.

En particular, preocupa que este tipo de medicamentos requieren condiciones especiales de temperatura, y cualquier alteración podría incrementar la probabilidad de que estén contaminados y provoquen reacciones adversas en los pacientes.

Recomendaciones para la población y profesionales de la salud

La autoridad sanitaria exhortó a no adquirir ni utilizar los números de lote mencionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad sanitaria exhortó a no adquirir ni utilizar los números de lote mencionados, ya que fueron destinados únicamente al sector público y no se puede asegurar su calidad, eficacia y seguridad.

Asimismo, pidió a la población que, en caso de identificar estos productos en venta o contar con información sobre su distribución irregular, se realice la denuncia sanitaria correspondiente.

En caso de duda sobre la originalidad del medicamento, la COFEPRIS recomendó contactar directamente al titular del registro sanitario, información que puede consultarse en la plataforma oficial de registros sanitarios. Además, si algún paciente utilizó este producto y presentó reacciones adversas, debe reportarlo en línea o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Llamado a distribuidores y farmacias

La autoridad sanitaria pidió denunciar la venta de estos lotes, ya que pueden dañar la salud (EUROPA PRESS)

La comisión solicitó a distribuidores y farmacias no adquirir ni comercializar los lotes mencionados, así como inmovilizar cualquier existencia en almacén y notificar de inmediato a la autoridad sanitaria.

Finalmente, recordó que la adquisición de medicamentos debe hacerse únicamente con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular, los cuales deben contar con licencia sanitaria y documentación que acredite la legalidad del producto.

Con esta alerta, COFEPRIS reiteró su compromiso de proteger la salud de la población y exhortó a reforzar la vigilancia en la cadena de distribución de medicamentos en el país.