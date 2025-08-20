México

Trolebús Chalco - Santa Martha: qué estaciones de la Línea 11 continuarán cerradas por obras

Continúan los trabajos en el Trolebús Elevado de Chalco para construir las paradas que forman parte de la ruta

Por Luz Coello

Qué estaciones del Trolebús Chalco
Qué estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha continuarán cerradas por obras (X/ @DirectorSTE)

El Trolebús Chalco - Santa Martha sumará más estaciones al tramo que actualmente opera, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) informó que están por habilitar el funcionamiento de tres nuevas estaciones. Luego de que concluyeron los trabajos hidráulicos en el centro del municipio de Chalco, la Línea 11 del Trolebús podrá circular por las calles que se encontraban afectadas por estas intervenciones.

A tres meses de su inauguración, las autoridades mexiquenses confirmaron que las estaciones Unión de Guadalupe, La Covadonga y Ejidal abrirán al público a partir del próximo domingo 24 de agosto. En estos días empezaron con las pruebas operativas para garantizar el correcto funcionamiento de las nuevas paradas de la ruta.

“Hoy realizamos recorrido de prueba por las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal del centro de Chalco para verificar el paso correcto de las unidades por este tramo de la línea, el próximo domingo iniciaremos con la operación del servicio en estas estaciones de la L11”, informó Martín López Delgado, director general del STE a través de sus canales oficiales.

STE anuncia la apertura de
STE anuncia la apertura de más estaciones del Trolebús Línea 11 (X/ @STECDMX)

Serán 12 estaciones las que estarán dando servicio en el Trolebús elevado de Chalco, pero aún quedan estaciones que siguen sin dar servicio.

¿Qué estaciones de la Línea 11 del Trolebús Chalco - Santa Martha seguirán cerradas?

Debido a que el Trolebús de Chalco empezó a dar servicio de manera parcial, se han sumado más estaciones de manera paulatina. Sin embargo, actualmente personal especializado sigue trabajando en la obra civil de tres estaciones de la ruta.

La Línea 11 del Trolebús se compone de un total de 15 estaciones, solo 12 darán servicio a partir del 24 de agosto. Y es que, pese a que ya se inauguró la ruta que conecta el Estado de México con la Ciudad de México, tres estaciones siguen en proceso de construcción.

Estas son las estaciones de la Línea 11 del Trolebús que seguirán cerradas:

  • Teotongo
  • La Virgen
  • Xico
Así luce la obra del
Así luce la obra del Trolebús Chalco en Teotongo (X/ @SntVTC)

Estas paradas están ubicadas en los límites de la CDMX y el Edomex, razón por la que son estaciones importantes en la ruta, ya que beneficiarán a los habitantes del Valle de Chalco.

La estación Teotongo del Trolebús Chalco - Santa Martha se perfila como una de las paradas con mayor avance en su construcción, según las imágenes difundidas recientemente por la cuenta especializada en movilidad @SntVTC.

Se observa que la obra muestra cimientos ya definidos y la estructura del futuro puente peatonal, aunque en el carril elevado el progreso resulta más lento, solo se distingue la base central de la parada, sin que el diseño completo sea visible. Esta situación ilustra el ritmo desigual de las obras en la Línea 11, donde la habilitación de estaciones avanza por etapas.

Estas serán las estaciones abiertas del Trolebús Elevado de Chalco en agosto:

  • Santa Marta
  • Parque de la Mujer
  • Cuauhtémoc
  • Puente Rojo
  • Puente Blanco
  • Parque Tejones
  • Unión de Guadalupe
  • La Covadonga
  • Ejidal
  • José María Martínez
  • Amalinalco
  • Chalco

