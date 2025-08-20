México

Triciclo cae en bache en Edomex y se hace viral l Video

Bache en avenida del municipio de Nezahualcóyotl provoca caída de mujer

Por Jorge Contreras

Guardar
Triciclo cae en bache y
Triciclo cae en bache y casi son atropellados conductor y pasajera (Especial)

Derivado de las fuertes lluvias, la infraestructura vial e hídrica del Estado de México se pone a prueba constantemente, sin embargo, en muchas de las veces no sale bien calificada, por las constantes fallas y quejas y que afecta a los mexiquenses.

Esto lo corroboró un par de mexiquenses, ya que vivieron un momento de tensión fue captado en video en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde un triciclo que transportaba a una mujer cayó en un mega bache mientras circulaba por la zona inundada, poniendo en riesgo la integridad de la persona.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa la avenida completamente anegada tras las lluvias recientes, dificultando la visibilidad de los huecos y el tránsito normal de los vehículos.

El triciclo circulaba por el carril de alta velocidad cuando, debido a la profundidad del bache y al exceso de agua, perdió el control y se precipitó hacia el agujero en el asfalto.

Cuestionan a persona que graba por no avisar

Graban el momento en que un triciclo cae en un socavón en avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Nezahualcóyotl Crédito: (AFmediosnoticias/FB)

Afortunadamente, un automóvil que circulaba detrás del triciclo lo hacía a baja velocidad, lo que permitió que el conductor evitara atropellar al conductor y a la mujer tras su caída.

Testigos del hecho corrieron a auxiliar a la víctima, quien resultó con golpes leves, quien no requirió de los cuerpos de emergencia.

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de socavones se ha vuelto recurrente en la avenida, especialmente en temporadas de lluvia, debido al drenaje insuficiente y a la falta de mantenimiento del pavimento.

Por igual en redes no se hizo esperar la reacción, al tiempo de señalar el bache, cuestionaron a la persona que graba porque no avisó al conductor del triciclo que iba a caer en un bache, ya que el ya sabía de esto.

Autoridades municipales pidieron a los automovilistas y peatones extremar precauciones al circular por avenidas afectadas por la lluvia y reportar cualquier daño en el pavimento que pueda poner en riesgo la seguridad.

Este incidente reaviva la preocupación por la infraestructura vial en todo el estado y principalmente en el municipio Oriente, ya que durante la temporada de lluvias los accidentes por socavones e inundaciones han aumentado, afectando no solo a vehículos particulares sino también al transporte público y a ciclistas.

Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades a implementar un programa de mantenimiento preventivo más efectivo, con el fin de evitar futuros accidentes.

Temas Relacionados

viralBacheTricicloNezahualcóyotlEdomexmexico-noticiasmexico-virales

Más Noticias

José Manuel Figueroa apoya a Mar Contreras tras ataques de Ninel Conde, su ex: “Afuera te queremos muchos y mucho”

El ex novio de ‘El Bombón Asesino’ dejo ver que la cantante no era su favorita para ganar La Casa de los Famosos México

José Manuel Figueroa apoya a

Clara Brugada confirma detención de 13 personas por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

La mandataria capitalina aseguró que este operativo y detenciones se logró igualmente con apoyo de fuerzas federales

Clara Brugada confirma detención de

“Aquí el único triángulo que existe”: Maribel Guardia reacciona tras señalamientos de infidelidad a Marco Chacón

La costarricense se pronunció a través de sus redes sociales

“Aquí el único triángulo que

Silvano Aureoles y exsecretario de Seguridad incumplen audiencia por desvío de 3 mil millones de pesos

El exgobernador de Michoacán y su excolaborador están acusados de peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos ilícitos; la cita era a las 10:00 horas en el Reclusorio Oriente

Silvano Aureoles y exsecretario de

Simón Levy publica video desde aeropuerto tras emisión de ficha roja de la Interpol: “Un viaje más”

El exfuncionario capitalino publicó un video marcado con la fecha de hoy, pero sin precisar su ubicación

Simón Levy publica video desde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Liberan a ex candidato del

Liberan a ex candidato del PT ligado a caso Ayotzinapa, Fiscalía no logró comprobar presunta relación con Guerreros Unidos

Vinculan a proceso a 11 presuntos integrantes del grupo delictivo Chacón Mantilla en Cancún

Caen 9 en Veracruz con armas, droga y vehículos, un menor de edad está implicado

Dos niñas caminaban con su madre en Tepatitlán cuando fueron atacadas con un desarmador; el agresor ya fue detenido

Embajada de EEUU borra publicación en redes sobre “Proyecto Portero” en México tras rechazo de Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Ninel Conde confiesa que recibe

Ninel Conde confiesa que recibe ayuda psicológica tras su eliminación de La Casa de los Famosos: “Estoy vulnerable”

Cancelan el Reggaetón Fest en la Arena CDMX: paso a paso para pedir tu reembolso

Conductores de ‘La Casa de los Famosos México’ advierten que se anularán los votos de un habitante este miércoles de nominación

¿Dónde y a qué hora ver la cuarta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 3 con dinámica completamente diferente?

“Personas con credibilidad nula”: Gustavo Adolfo Infante niega infidelidad con Mayela Laguna y dice cómo procederá

DEPORTES

Juez dicta prisión preventiva para

Juez dicta prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.

Sheinbaum asegura que Conade atenderá a equipos de polo acuático que denunciaron falta de recursos

Luchador de WWE revela al Club América como su equipo favorito del futbol

Seattle Sounders FC vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Pachuca Femenil debuta con una goleada ante Chorrillo en la Concacaf W Champions Cup