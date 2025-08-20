Triciclo cae en bache en Edomex y se hace viral l Video

Triciclo cae en bache y casi son atropellados conductor y pasajera (Especial)

Derivado de las fuertes lluvias, la infraestructura vial e hídrica del Estado de México se pone a prueba constantemente, sin embargo, en muchas de las veces no sale bien calificada, por las constantes fallas y quejas y que afecta a los mexiquenses.

Esto lo corroboró un par de mexiquenses, ya que vivieron un momento de tensión fue captado en video en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde un triciclo que transportaba a una mujer cayó en un mega bache mientras circulaba por la zona inundada, poniendo en riesgo la integridad de la persona.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa la avenida completamente anegada tras las lluvias recientes, dificultando la visibilidad de los huecos y el tránsito normal de los vehículos.

El triciclo circulaba por el carril de alta velocidad cuando, debido a la profundidad del bache y al exceso de agua, perdió el control y se precipitó hacia el agujero en el asfalto.

Cuestionan a persona que graba por no avisar

Afortunadamente, un automóvil que circulaba detrás del triciclo lo hacía a baja velocidad, lo que permitió que el conductor evitara atropellar al conductor y a la mujer tras su caída.

Testigos del hecho corrieron a auxiliar a la víctima, quien resultó con golpes leves, quien no requirió de los cuerpos de emergencia.

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de socavones se ha vuelto recurrente en la avenida, especialmente en temporadas de lluvia, debido al drenaje insuficiente y a la falta de mantenimiento del pavimento.

Por igual en redes no se hizo esperar la reacción, al tiempo de señalar el bache, cuestionaron a la persona que graba porque no avisó al conductor del triciclo que iba a caer en un bache, ya que el ya sabía de esto.

Autoridades municipales pidieron a los automovilistas y peatones extremar precauciones al circular por avenidas afectadas por la lluvia y reportar cualquier daño en el pavimento que pueda poner en riesgo la seguridad.

Este incidente reaviva la preocupación por la infraestructura vial en todo el estado y principalmente en el municipio Oriente, ya que durante la temporada de lluvias los accidentes por socavones e inundaciones han aumentado, afectando no solo a vehículos particulares sino también al transporte público y a ciclistas.

Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades a implementar un programa de mantenimiento preventivo más efectivo, con el fin de evitar futuros accidentes.