Tinaco cae sobre hombre en Guerrero y video se vuelve viral en redes sociales

El momento fue grabado en Ayutla de los Libres y editado con audio de un anime, lo que lo hizo aún más viral.

Las intensas lluvias que azotaron el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, el pasado fin de semana, dejaron un curioso y doloroso momento que se volvió viral en redes sociales. A través de TikTok comenzó a circular un video en el que se observa cómo un sujeto es sorprendido cuando un tinaco de agua le cae directamente en la cabeza en plena vía pública.

El hecho ocurrió durante una fuerte llovizna que inundó varias calles de la localidad. En la grabación, de apenas unos segundos, se aprecia cómo el hombre, vestido con un impermeable amarillo, caminaba bajo la lluvia cuando repentinamente un tinaco desprendido por los vientos termina impactándolo. El golpe dejó atónitos a los testigos y a millones de internautas que no tardaron en compartir el material.

El video fue editado con el popular audio del anime Baki, específicamente en la escena en la que el personaje Oliver recibe el impacto de un meteorito en la cabeza. Esta combinación de imágenes y sonido potenciaron la viralidad, alcanzando más de 12 millones de reproducciones en TikTok en cuestión de horas.

La escena generó todo tipo de reacciones en la plataforma. Algunos usuarios comentaron con humor lo ocurrido: “yo sin hacerle daño a nadie”, escribió uno, mientras otro ironizó: “No que el tinaco iba en el techo JAJAJAJAJAJAJAJAJJAJA”. Sin embargo, no todos se lo tomaron a la ligera, pues hubo quienes expresaron preocupación por la salud del hombre afectado, considerando el peso que puede tener un tinaco lleno de agua.

Entre las respuestas que más llamaron la atención estuvo la de un usuario que señaló: “chale me estaba riendo hasta que entré a los comentarios”, lo que reflejó el contraste entre quienes vieron el momento como un accidente grave y quienes lo interpretaron como un episodio cómico.

Aunque no se ha confirmado el estado de salud de la persona golpeada, hasta el momento no se han reportado lesiones graves, de acuerdo con habitantes de Ayutla de los Libres que presenciaron el incidente. La grabación, más allá de lo anecdótico, también puso sobre la mesa la vulnerabilidad de las estructuras en zonas donde los fenómenos meteorológicos son recurrentes.

El episodio se suma a la larga lista de situaciones insólitas que circulan en redes sociales y que mezclan humor con preocupación. El tinaco, convertido en protagonista accidental, dejó un recuerdo viral que seguramente será recordado por los internautas como uno de los momentos más inesperados de esta temporada de lluvias en Guerrero.