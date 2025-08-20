Té mugicha: la infusión japonesa poco conocida que ayuda a desinflamar articulaciones y favorece la digestión

El té mugicha es una infusión tradicional japonesa elaborada a partir de granos de cebada tostada (Hordeum vulgare) que no contiene cafeína y se caracteriza por su sabor tostado, suave y refrescante.
En Japón y Corea, el mugicha se consume principalmente frío durante el verano como bebida hidratante, aunque también puede tomarse caliente. Se prepara colocando los granos o bolsas de cebada tostada en agua, que luego se hierve o se deja infusionar al gusto.
El mugicha es apreciado por su efecto refrescante, ausencia de estimulantes y potencial aporte de antioxidantes y minerales.
Además, es popular entre personas de todas las edades y suele ofrecerse como alternativa al té verde, especialmente para quienes buscan bebidas sin cafeína que aporten beneficios similares a otras infusiones japonesas con antioxidantes. Es por eso que aquí te contamos sobre este té poco conocido y sus muchas propiedades.
Cuáles son los beneficios para la salud de tomar té mugicha
Como mencionamos antes, el té mugicha, elaborado a partir de cebada tostada, ofrece varios beneficios potenciales para la salud:
- No contiene cafeína: Es apto para todas las edades y puede tomarse a cualquier hora del día sin afectar el sueño.
- Efecto hidratante: Al consumirse frío o caliente, ayuda a mantener una adecuada hidratación.
- Aporte de antioxidantes: La cebada tostada contiene compuestos fenólicos que contribuyen a combatir el daño oxidativo celular.
- Apoyo digestivo: Tradicionalmente se cree que el mugicha favorece la digestión y alivia la sensación de pesadez estomacal.
- Propiedades antiinflamatorias: Algunos estudios atribuyen a la cebada compuestos que pueden ayudar a reducir la inflamación, lo cual se dice que ayuda a aliviar el dolor en articulaciones.
- Bajo en calorías: No contiene azúcares ni calorías si se consume solo, por lo que es adecuado en dietas de control de peso.
- Sin gluten: Si la cebada utilizada es estrictamente pura, el mugicha suele no contener gluten, aunque personas con enfermedad celíaca deben tener precaución por posibles contaminaciones.
Cómo preparar y consumir té mugicha para obtener sus beneficios
Para preparar y consumir té mugicha y aprovechar sus beneficios puedes llevar a cabo los siguientes pasos. Es importante mencionar que aunque puede consumirse caliente, es más popular consumirlo en frío como bebida refrescante ante días de calor:
Ingredientes
- 2 a 3 cucharadas de granos de cebada tostada (pueden adquirirse en tiendas asiáticas o especializadas)
- 1 litro de agua
Preparación tradicional caliente
- Hierve 1 litro de agua en una olla.
- Añade los granos de cebada tostada.
- Mantén el hervor de 3 a 5 minutos.
- Retira del fuego, cuela los granos y deja reposar unos minutos antes de servir.
Preparación en frío (infusión fría)
- Coloca los granos de cebada tostada en una jarra con 1 litro de agua fría.
- Refrigera y deja infusionar entre 2 y 4 horas.
- Cuela antes de servir, si lo prefieres.
Consumo
- Puedes tomar el mugicha frío o caliente según la temporada.
- No necesita endulzarse, pero se puede agregar miel o edulcorante al gusto.
- Es ideal para consumirlo a lo largo del día, en reemplazo de bebidas azucaradas o con cafeína.
Recomendaciones
- Conserva el té preparado en el refrigerador y consúmelo en un plazo de 2 a 3 días.
- Para personas con alergia a la cebada o sensibilidad al gluten, asegurar que los granos sean adecuados para su consumo.
El té mugicha puede ser una alternativa saludable a bebidas azucaradas o con cafeína, aportando frescura y bienestar sin efectos estimulantes.