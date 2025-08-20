Poncho de Nigris cree que producción de La Casa de los Famosos o Ninel Conde buscan perjudicar a su sobrino Aldo

Poncho de Nigris acusa a Ninel Conde de querer perjudicar a su sobrino Aldo desde afuera de La Casa de los Famosos. (Infobae México)

Un nuevo conflicto surgió alrededor de Ninel Conde tras la aparición de mensajes emitidos desde el exterior de La Casa de los Famosos México pidiendo a los demás habitantes que se alejaran de ella, justo antes de su salida del programa.

La cantante denunció que estos mensajes, transmitidos por la bocina de un automóvil fuera del inmueble, constituyen un “juego sucio” y señaló a Poncho de Nigris como responsable de haber impulsado esta acción.

Las declaraciones de Ninel Conde ocurrieron tras escuchar advertencias dirigidas a sus compañeros Mariana Botas y Elaine Haro, solicitando que mantuvieran distancia de la artista. También se mencionó un mensaje para Facundo, donde se le informaba que su actividad en redes sociales estaba siendo cuestionada.

Representante de Ninel Conde habría negociado su salida de La Casa de los Famosos México: “Contención de daños” (Fotos: ViX)

“La perspectiva aquí afuera es muy diferente a lo que se vive adentro en muchas ocasiones y son cosas que no dependen de uno cómo se manejen, dónde se lleven, qué se alcance a ver o escuchar. Juegan mucho con tu mente porque a mí me llegó el rumor, información no confirmada, pero parece que un ex integrante de otra casa mandó un carrito, mandó a decir que se alejaran de mí”, dijo Ninel en Cuéntamelo Ya.

Conde afirmó que el encargado del vehículo habría asegurado a su equipo que Poncho de Nigris era la persona que había mandado los mensajes. La acusación desató debate en redes sociales entre los seguidores del programa.

Poncho de Nigris responde

Poncho De Nigris acusa a Sian Chiong en La Casa de los Famosos México 2024 y la producción lo regaña. (ViX)

Por consiguiente, el influencer y ex habitante de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris, tomó sus redes sociales para responder a las acusaciones.

El regiomontano negó las imputaciones de Ninel Conde y sugirió que estas formarían parte de una estrategia para afectar a Aldo de Nigris, su sobrino y participante actual en el programa.

“Qué raro que sacaran lo de Ninel del carrito en cuéntamelo ya, se me hace que quieren jugarle chueco a Aldo no sé si la producción del programa o la agencia de Ninel. pero no se dejen, vean el juego de Aldo adentro. Aguas que así pegan por afuera duro ! Pilas. Al pendiente”, dijo de Nigris.

Aldo de Nigris es uno de los finalistas para ser el líder de la semana. Foto: Facebook/La Casa de los Famosos.

Algunas personas en redes sociales le comentaron que por eso no debería mandar carritos, sugiriendo así que estaban de acuerdo con las opiniones de Ninel, sobre que él habría sido el causante. Poncho lo negó de nueva cuenta.

“Lo de Ninel es armado, que se rumora que se dice que se platica que los carritos que un tal De Nigris... En serio que creen que inventando eso la gente les va a comprar su historia para bajarle puntos a Aldito... Mucha gente me está agradeciendo, pero yo no fui. No mamar”, explicó más contundente.

Finalmente Poncho de Nigris advirtió a las audiencias que no se dejen engañar por este tipo de estrategias de juego sucio que se desarrollan afuera del reality: “Tengan cuidado con el juego sucio. Que no les quieran montar otra historia. La verdad es lo que se ve”.