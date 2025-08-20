Patricia Mercado, diputada de MC, celebró la ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia

Lozano Valencia fue ratificado con 25 votos a favor y nueve en contra (X/@senadomexicano)

Genaro Fausto Lozano Valencia, internacionalista reconocido por su participación como analista en diversos medios de comunicación, fue ratificado por la Comisión Permanente como embajador de México en Italia. A pesar del voto en contra de algunos opositores, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, celebró la designación propuesta por Claudia Sheinbaum Pardo.

En redes sociales, la presidenta de la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados expuso que existen motivos para “ver con buenos ojos” la decisión de ratificar a Lozano como representante diplomático de México en Italia ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Aunque destacó su formación académica y profesional, abundó en el significado que tiene su nombramiento.

“Hay algo más que vale la pena destacar: el mensaje que México da en el actual contexto global, al enviar a un activista por derechos y libertades, particularmente a favor de poblaciones LGBTIQ+ y del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, ante un gobierno como el de Italia que se ha definido como conservador y contrario a esos derechos“, escribió en su perfil de la red social X.

Patricia Mercado celebró la propuesta de Claudia Sheinbaum (X/@Pat_MercadoC)

Cabe recordar que el gobierno de Italia está encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, quien además se desempeña como presidenta del partido de ideología conservadora nacionalista Fratelli d’Italia, instituto que ella misma fundó en 2012. En diversas ocasiones se ha descrito como cristiana y se ha relacionado con líderes de derecha y ultraderecha de todo el mundo.

A pesar de las críticas que algunos opositores expresaron por la aparente discordancia entre el discurso del próximo embajador con la jefa del ejecutivo de facto en Italia, Genaro Lozano propuso un plan de trabajo basado en ocho puntos en los cuales reivindicó la necesidad de fortalecer las relaciones diplomáticas, aunque sin dejar de lado la perspectiva de género. El proyecto consiste en:

Fortalecimiento de la cooperación económica y comercial con el objetivo de atraer inversión italiana y equilibrar la balanza comercial. Fortalecimiento de la relación diplomática, incluyendo la reactivación de la Comisión Binacional México-Italia. Promoción de la cultura y el turismo mexicano en Italia, Malta, Albania y San Marino. Fomento de la cooperación en investigación y educación. Fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en Italia. Promover ferias, exposiciones y actividades culturales relativas a México. Promover la presencia del país en el marco de la Copa Mundial de Futbol. Garantizar la igualdad sustantiva y atender los casos de violencia de género entre miembros de la comunidad mexicana en Italia.

Mercado destacó que Lozano no es solo un "conductor de TV"

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Lozano es licenciado en relaciones internacionales y doctor en ciencias políticas. Se ha consolidado como un conocedor de la política exterior de México, con una trayectoria que abarca análisis académico y participación en debates públicos sobre relaciones internacionales. Su formación le ha permitido abordar temas complejos en el ámbito diplomático, aportando contexto y visión crítica sobre el papel de México en el escenario global.

Además de su labor académica, Lozano es reconocido por su trabajo como conductor de televisión, donde ha entrevistado a figuras destacadas del ámbito nacional e internacional. Aunque su rostro es frecuente en medios, su perfil trasciende la conducción, ya que combina experiencia en comunicación, divulgación política y análisis especializado, posicionándose como referente en la interpretación de asuntos de política exterior en el país.