Estos 2 ingredientes te ayudarán a limpiar el desagüe del fregadero

Un método casero y económico ayuda a mantener las tuberías libres de grasa y residuos

Por Gerardo Lezama

La acumulación de residuos y
La acumulación de residuos y grasa en el fregadero puede resolverse con una limpieza ecológica y casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de residuos, grasa y malos olores en el desagüe del fregadero suele alertar sobre la necesidad de una limpieza profunda, una situación frecuente en la mayoría de los hogares.

Frente a este problema, muchas personas recurren a productos químicos agresivos o a la asistencia de un profesional, pero existe una alternativa sencilla y ecológica que puede resolver la obstrucción sin dañar las tuberías ni el medio ambiente: la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre.

Estos dos ingredientes, presentes en la mayoría de las cocinas, ofrecen una solución eficaz y económica para destapar el fregadero.

El proceso se basa en una reacción química que ocurre al mezclar ambos productos. El bicarbonato de sodio, al entrar en contacto con el vinagre, genera dióxido de carbono, un gas que ejerce presión sobre los residuos acumulados en las tuberías.

El bicarbonato de sodio y
El bicarbonato de sodio y el vinagre ofrecen una alternativa eficaz y económica para destapar el desagüe.

Esta presión ayuda a desalojar la suciedad y facilita el flujo del agua. Además, el vinagre, gracias a su acidez, contribuye a disolver la grasa y otros desechos adheridos a las paredes internas del desagüe.

Para aplicar este método, es fundamental retirar primero cualquier resto visible de agua o residuos sólidos en el fregadero.

A continuación, se recomienda verter media taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe, seguida de media taza de vinagre blanco.

Es aconsejable tapar el orificio con un tapón o un paño para que la efervescencia actúe de manera concentrada. Tras un periodo de espera de entre 15 y 30 minutos, se debe verter lentamente 3 litros de agua hirviendo para arrastrar los residuos disueltos y limpiar completamente la tubería. Si el atasco persiste, el procedimiento puede repetirse.

El vinagre disuelve la grasa
El vinagre disuelve la grasa y los desechos, mientras el bicarbonato desodoriza y limpia suavemente el desagüe. (Freepik)

El uso regular de esta técnica no solo elimina obstrucciones, sino que también previene la formación de nuevos atascos y neutraliza los olores desagradables.

El bicarbonato actúa como un abrasivo suave y desodorante, mientras que el vinagre potencia la limpieza gracias a su capacidad para aflojar y descomponer los residuos orgánicos.

Para evitar problemas futuros, se
Para evitar problemas futuros, se recomienda mantenimiento semanal y evitar arrojar restos de comida o aceite en el desagüe. (Freepik)

Para evitar futuros problemas, se recomienda establecer una rutina de mantenimiento semanal, vertiendo agua hirviendo en el desagüe y evitando arrojar restos de comida o aceite.

Estas prácticas sencillas prolongan la vida útil de las tuberías y mantienen el fregadero en óptimas condiciones. Si, tras varios intentos, la obstrucción persiste, lo más adecuado es consultar a un profesional para evitar daños mayores en la instalación.

Cabe señalar que ante cualquier problema mayor lo recomendable es llamar a un especialista en su caso un plomero, antes de probar cualquier remedio.

