Elimina manchas difíciles de tu ropa blanca con agua oxigenada

El agua oxigenada será de utilidad para eliminar manchas difíciles de quitar. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La ropa blanca es sinónimo de frescura, limpieza y elegancia, pero también es la más propensa a mancharse y perder su brillo con el paso del tiempo. Ya sea por el sudor, restos de comida, maquillaje o simplemente por el uso constante, las prendas blancas tienden a mancharse con facilidad.

Afortunadamente, uno de los productos más accesibles y efectivos para devolverles su blancura original es el agua oxigenada. También conocida como peróxido de hidrógeno, esta sustancia es un poderoso agente blanqueador y desinfectante que, si se usa correctamente, puede eliminar manchas difíciles sin dañar las telas.

El agua oxigenada podría tener diferentes beneficios aplicándola a diversos remedios caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua oxigenada más utilizada para fines domésticos es la de 3%, disponible en farmacias y supermercados. Su acción oxidante la convierte en una excelente alternativa al cloro, ya que no amarillea ni debilita tanto las fibras de la ropa. Además, es ideal para personas alérgicas o con piel sensible, ya que no contiene los químicos agresivos de otros blanqueadores.

Para quitar manchas con agua oxigenada, el primer paso es identificar el tipo de mancha y el tiempo que lleva en la prenda. Las manchas recientes suelen ser más fáciles de tratar. Si se trata de manchas de sudor, sangre, vino, café o incluso moho, el peróxido de hidrógeno puede ser muy eficaz.

Uno de los métodos más sencillos consiste en aplicar directamente agua oxigenada sobre la mancha. Se recomienda hacer una pequeña prueba en una parte no visible de la prenda para verificar que no afecte el tejido. Una vez asegurado esto, se puede verter una pequeña cantidad directamente sobre la mancha y dejar actuar durante 10 a 15 minutos. Luego, se enjuaga con agua fría y se lava la prenda como de costumbre.

Otra opción consiste en mezclar agua oxigenada con bicarbonato de sodio, formando una pasta que potencia el efecto blanqueador. Esta mezcla es especialmente útil para manchas más persistentes.

Tu ropa blanca quedará mu limpia aplicando este remedio casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prepararla, se combinan dos cucharadas de bicarbonato con dos cucharadas de agua oxigenada y una cucharada de agua. Se aplica la pasta sobre la mancha, se frota suavemente con un cepillo de dientes viejo o con los dedos, y se deja actuar durante 30 minutos antes de enjuagar y lavar.

También se puede preparar una solución blanqueadora casera para lavar ropa blanca en general. Basta con añadir media taza de agua oxigenada al ciclo de lavado, junto con el detergente habitual. Esto ayudará a revitalizar el color blanco y eliminar manchas generalizadas, como las causadas por el desgaste o el contacto con otras prendas.

Es importante no mezclar agua oxigenada con vinagre u otros productos sin conocer las reacciones químicas que pueden generarse. Además, siempre se debe almacenar en un lugar fresco y oscuro, ya que la luz y el calor pueden degradar su efectividad.