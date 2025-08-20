México

Brugada entrega más de 30 mil cámaras de videovigilancia en CDMX: “Hay más que en NY, Chicago y Río de Janeiro”

También se destacó la instalación de 15 mil 200 tótems en varios puntos de la Ciudad de México, informó la Jefa de Gobierno de la capital del país

Por Omar Martínez

La Ciudad de México inició la instalación de 30 mil 400 nuevas cámaras de videovigilancia y 15 mil 200 tótems. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

La Ciudad de México inició la instalación de 30 mil 400 nuevas cámaras de videovigilancia y 15 mil 200 tótems inteligentes como parte del programa Ojos que te Cuidan, impulsado por el Gobierno capitalino.

El acto fue encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien presentó la expansión del sistema de seguridad digital desde las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la información proporcionada, la inversión inicial supera los 355 millones de pesos y busca robustecer la prevención y atención de emergencias en la ciudad.

Durante el evento, Brugada Molina declaró que esta adquisición forma parte de una estrategia integral que pretende mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes, fortalecer la percepción de seguridad y combatir la impunidad.

Durante el evento, Brugada Molina declaró que esta adquisición forma parte de una estrategia integral que pretende mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

“Con esta gran oportunidad de adquirir las miles de videocámaras, 30 mil videocámaras, arranca hoy su puesta en marcha, y garantiza que podamos tener mejor prevención y mejor atención en el tema de seguridad”, afirmó la mandataria ante autoridades y medios de comunicación.

Las nuevas cámaras y tótems se instalarán en espacios públicos de las 16 alcaldías, con especial énfasis en zonas periféricas y alejadas del centro.

Inversión de más de 300 millones de pesos para colocar las cámaras de videovigilancia en la CDMX

Según la funcionaria, la primera fase contempla una inversión de 345 millones 681 mil pesos para colocar estos equipos, y anunció que próximamente una segunda entrega estará destinada al sistema de transporte Metro para fortalecer la vigilancia en estaciones y áreas circundantes.

Esta ampliación incrementa el parque de cámaras a 113 mil 814 dispositivos, cifra que, de acuerdo con el gobierno local, posiciona a la capital mexicana como la ciudad con más videovigilancia en América, superando los números reportados en Nueva York, Chicago y Río de Janeiro.

El programa Ojos que te Cuidan también contempla la colaboración ciudadana. Brugada Molina invitó a residentes y comercios a suscribir convenios para transmitir imágenes de cámaras privadas al C5, como una medida para enriquecer la red pública de vigilancia y reforzar la prevención del delito.

La primera fase contempla una inversión de 345 millones 681 mil pesos para colocar estos equipos. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

La administración busca alcanzar un registro de 50 mil equipos particulares, una meta que aspira a colocar a la metrópoli a la par de urbes internacionales como Londres y Seúl en despliegue tecnológico.

Durante su intervención, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, explicó que cada tótem contará con dos cámaras inteligentes: una fija y otra móvil equipada con capacidades de movimiento horizontal, vertical y zoom, facilitando el análisis de imágenes.

Señaló que este modelo de integración es innovador a escala global, ya que no estaba previsto por proveedores tecnológicos y fue propuesto por la ciudad.

Diferentes funcionarios de la Ciudad de México acompañaron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México a este acto. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

