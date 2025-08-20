México

Atienden a 65 gatos pequeños y enfermos en CDMX, 55 quedan bajo resguardo para adopción

Los gatos, de entre 2 meses y 8 años, presentaban afecciones como pulicosis, dermatitis y problemas respiratorios

Por Aura Reyna

Los gatos se encontraban en malas condiciones. Crédito: SSC

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), atendió a un total de 65 gatitos que presentaban diversas afectaciones de salud.

Los felinos fueron valorados por médicos veterinarios para diagnosticar sus condiciones y comenzar los tratamientos necesarios.

Entre las principales afecciones detectadas se encuentran pulicosis, dermatitis, conjuntivitis y problemas respiratorios, entre otros padecimientos derivados del abandono y la falta de cuidados.

Más detalles del rescate

De los 65 felinos atendidos,
De los 65 felinos atendidos, 55 quedaron bajo resguardo de la BVA y serán dados en adopción tras su rehabilitación (SSC)

Los felinos, 43 machos y 33 hembras, con edades que oscilan entre los 2 meses y los 8 años, fueron trasladados por personal de la Fundación Antonio Haghenbeck, una organización dedicada al rescate de animales en situación de abandono.

Los animales fueron llevados a las instalaciones de la BVA, ubicadas en la colonia Ciénega Grande, donde fueron evaluados por médicos veterinarios zootecnistas.

La Fundación Antonio Haghenbeck colaboró
La Fundación Antonio Haghenbeck colaboró en el traslado de los animales a las instalaciones de la BVA (SSC)
La PAOT se hizo cargo
La PAOT se hizo cargo de 10 de los gatos rescatados, mientras que la BVA atenderá a los 55 restantes (SSC)

Durante las revisiones médicas se detectaron afecciones comunes entre animales rescatados, como pulicosis, dermatitis, conjuntivitis y problemas respiratorios, entre otros.

Tras la valoración, 55 de los gatitos quedaron bajo resguardo de la Brigada, que se encargará de su tratamiento médico y bienestar, para luego iniciar su proceso de adopción responsable. Los 10 felinos restantes quedaron al cuidado del personal de la PAOT.

La SSC y la BVA
La SSC y la BVA reiteraron la importancia de la adopción responsable y el respeto hacia los animales (SSC)
La Brigada de Vigilancia Animal
La Brigada de Vigilancia Animal reafirmó su compromiso con el bienestar y la protección de la fauna en la CDMX (SSC)

La Brigada de Vigilancia Animal recordó a la ciudadanía que los animales son seres vivos que requieren cuidados, tiempo y responsabilidad.

Asimismo, reiteró su compromiso con el rescate, protección y bienestar de la fauna que habita en la Ciudad de México, especialmente aquella que se encuentra en situación de riesgo.

La SSC invitó a la población a respetar a los animales, evitar el maltrato y considerar la adopción como una forma de brindarles una segunda oportunidad.

