Atienden a 65 gatos pequeños y enfermos en CDMX, 55 quedan bajo resguardo para adopción

Los gatos se encontraban en malas condiciones. Crédito: SSC

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), atendió a un total de 65 gatitos que presentaban diversas afectaciones de salud.

Los felinos fueron valorados por médicos veterinarios para diagnosticar sus condiciones y comenzar los tratamientos necesarios.

Entre las principales afecciones detectadas se encuentran pulicosis, dermatitis, conjuntivitis y problemas respiratorios, entre otros padecimientos derivados del abandono y la falta de cuidados.

Más detalles del rescate

De los 65 felinos atendidos, 55 quedaron bajo resguardo de la BVA y serán dados en adopción tras su rehabilitación (SSC)

Los felinos, 43 machos y 33 hembras, con edades que oscilan entre los 2 meses y los 8 años, fueron trasladados por personal de la Fundación Antonio Haghenbeck, una organización dedicada al rescate de animales en situación de abandono.

Los animales fueron llevados a las instalaciones de la BVA, ubicadas en la colonia Ciénega Grande, donde fueron evaluados por médicos veterinarios zootecnistas.

La Fundación Antonio Haghenbeck colaboró en el traslado de los animales a las instalaciones de la BVA (SSC)

La PAOT se hizo cargo de 10 de los gatos rescatados, mientras que la BVA atenderá a los 55 restantes (SSC)

Durante las revisiones médicas se detectaron afecciones comunes entre animales rescatados, como pulicosis, dermatitis, conjuntivitis y problemas respiratorios, entre otros.

Tras la valoración, 55 de los gatitos quedaron bajo resguardo de la Brigada, que se encargará de su tratamiento médico y bienestar, para luego iniciar su proceso de adopción responsable. Los 10 felinos restantes quedaron al cuidado del personal de la PAOT.

La SSC y la BVA reiteraron la importancia de la adopción responsable y el respeto hacia los animales (SSC)

La Brigada de Vigilancia Animal reafirmó su compromiso con el bienestar y la protección de la fauna en la CDMX (SSC)

La Brigada de Vigilancia Animal recordó a la ciudadanía que los animales son seres vivos que requieren cuidados, tiempo y responsabilidad.

Asimismo, reiteró su compromiso con el rescate, protección y bienestar de la fauna que habita en la Ciudad de México, especialmente aquella que se encuentra en situación de riesgo.

La SSC invitó a la población a respetar a los animales, evitar el maltrato y considerar la adopción como una forma de brindarles una segunda oportunidad.