Atienden a 65 gatos pequeños y enfermos en CDMX, 55 quedan bajo resguardo para adopción

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), atendió a un total de 65 gatitos que presentaban diversas afectaciones de salud.
Los felinos fueron valorados por médicos veterinarios para diagnosticar sus condiciones y comenzar los tratamientos necesarios.
Entre las principales afecciones detectadas se encuentran pulicosis, dermatitis, conjuntivitis y problemas respiratorios, entre otros padecimientos derivados del abandono y la falta de cuidados.
Más detalles del rescate
Los felinos, 43 machos y 33 hembras, con edades que oscilan entre los 2 meses y los 8 años, fueron trasladados por personal de la Fundación Antonio Haghenbeck, una organización dedicada al rescate de animales en situación de abandono.
Los animales fueron llevados a las instalaciones de la BVA, ubicadas en la colonia Ciénega Grande, donde fueron evaluados por médicos veterinarios zootecnistas.
Durante las revisiones médicas se detectaron afecciones comunes entre animales rescatados, como pulicosis, dermatitis, conjuntivitis y problemas respiratorios, entre otros.
Tras la valoración, 55 de los gatitos quedaron bajo resguardo de la Brigada, que se encargará de su tratamiento médico y bienestar, para luego iniciar su proceso de adopción responsable. Los 10 felinos restantes quedaron al cuidado del personal de la PAOT.
La Brigada de Vigilancia Animal recordó a la ciudadanía que los animales son seres vivos que requieren cuidados, tiempo y responsabilidad.
Asimismo, reiteró su compromiso con el rescate, protección y bienestar de la fauna que habita en la Ciudad de México, especialmente aquella que se encuentra en situación de riesgo.
La SSC invitó a la población a respetar a los animales, evitar el maltrato y considerar la adopción como una forma de brindarles una segunda oportunidad.