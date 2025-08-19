Milica cumple su promesa y hace ‘debutar’ a Ángel Avid tras ganar en Supernova

Gracias a la victoria de la streamer argentina, el joven fue invitado a primera fila y grabó contenido exclusivo. (Ilustración: Jovani Pérez)

Milica, reconocida influencer latina y streamer argentina, se coronó victoriosa en la edición inaugural de Supernova, tras derrotar a Mercedes Roa en un combate de boxeo celebrado en el Palacio de los Deportes. La victoria, además de consolidar su popularidad en el mundo del streaming y las redes sociales, se volvió viral por un desafío que la influencer había prometido cumplir semanas antes del combate.

Antes del enfrentamiento, Milica lanzó un reto a sus seguidores: si ganaba la pelea, cumpliría la petición del comentario con más “me gusta” en la publicación. Entre cientos de mensajes, destacó el de un joven llamado Ángel Avid, quien pidió que la influencer lo “hiciera debutar”. Su comentario generó tanta expectación que se volvió tendencia en TikTok y otras plataformas.

El joven de 17 años de Durango logró más de un millón de seguidores en TikTok gracias a la influencer latina.

Tras su triunfo, Milica invitó a Ángel Avid a presenciar la pelea desde primera fila, cumpliendo así la promesa hecha a sus seguidores. La influencer compartió los detalles del encuentro durante una transmisión en vivo en su cuenta de Twitch, donde explicó que grabó varios videos con él y confirmó que el tan esperado “debut” se había realizado, aunque sin dar detalles explícitos sobre en qué consistió.

“Realmente Ángel Avid es muy buena personita, con la oportunidad que tiene creo que puede crecer mucho y mostrarles el tipo de persona que es… Hoy tocó cumplir con el reto. Hoy tocó el debut con Ángel Avid, el que entró conmigo a la pelea porque también la gente estaba como muy pendiente”, comentó Milica en la transmisión.

La influencer cumplió la promesa de hacer debutar a Ángel Avid, el comentario con más “me gusta” en su publicación.

Agregó que la intención de este debut es que los seguidores puedan seguir las acciones futuras de Ángel Avid a partir de esta oportunidad: “La idea de lo que hicimos hoy es para que ustedes tengan como una seguidilla de lo que él haga a partir del debut, literal, para que ustedes sigan lo que él quiere. Entonces yo cumplí, después que no me quemen”, añadió la influencer, entre risas y aplausos de sus seguidores en línea.

Ángel Avid, de 17 años y originario de Durango, México, se convirtió en una figura viral en pocas horas, y su cuenta en TikTok superó el millón de seguidores gracias al apoyo de la comunidad digital y la cobertura mediática del evento. Su rápido ascenso refleja el poder de las redes sociales para transformar comentarios virales en oportunidades concretas, especialmente cuando están respaldados por influencers con gran alcance como Milica.

La influencer argentina sorprendió a sus seguidores al cumplir el reto viral tras vencer a Mercedes Roa en el Palacio de los Deportes. Crédito: TikTok / @micaclips1

El combate y el debut de Ángel Avid no solo consolidaron la popularidad de Milica en la región, sino que también demostraron cómo las interacciones digitales pueden trascender la pantalla, creando momentos únicos para los seguidores y participantes. La combinación de deporte, entretenimiento y participación activa de los fans ha consolidado a Supernova como un evento con fuerte presencia mediática y viral en redes.