Detienen en la frontera a mexicana que trató de pasar paquetes de metanfetamina a EEUU ocultos en un tanque de gasolina

Los paquetes asegurados (CBP)

Una mujer de 25 años originaria de México fue detenida por elementos de seguridad fronteriza debido a que en la camioneta que conducía fueron hallados decenas de paquetes con metanfetamina. La captura de la joven fue realizado en cruce fronterizo de Paso del Norte, el cual conecta Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas.

El arresto fue realizado el 13 de agosto pasado e informado cinco días después por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

"Los oficiales descubrieron 60 bultos con un peso de 31 kg ocultos en el tanque de gasolina de un vehículo que intentaba ingresar a Estados Unidos", escribió en redes sociales Hector A. Mancha, Director de Operaciones de Campo de El Paso y quien compartió un breve video que muestra lo asegurado.

Los paquetes con droga fueron ubicados en el tanque de gasolina de una camioneta Ford Expedition con placas de México. Dentro de dicha unidad fueron ubicadas 69.75 libras (más de 31 kilogramos) de droga.

La sustancia estaba en la zona del tanque de gasolina, Créditos: X/@DFOElPaso

"Tras una inspección adicional por parte de los oficiales de la CBP, se descubrieron 60 paquetes de metanfetamina ocultos dentro del tanque de gasolina del vehículo“, es parte del informe de la institución fronteriza.

La sustancia fue detectada tras inspección no intrusiva con el uso de Z-Portal, un sistema utilizado para inspeccionar autobuses, camiones grandes, autobuses y contendedores de carga. Fue así que en la parte del tanque de gasolina fueron identificadas anomalías.

Ahora las averiguaciones en el caso están a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y a la mujer se le acusa de importación de sustancias controladas.

“Quiero felicitar a mi equipo de El Paso por esta importante incautación de narcóticos y por el excelente trabajo realizado”, es parte de lo expresado por Tony Hall, director interino del Puerto de El Paso. No fue revelado el valor del cargamento ni el nombre de la persona capturada.

Droga escondida entre rosas en la frontera

Foto: CBP

Por otra parte, el pasado 14 de agosto la CBP informó el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina que estaba escondido entre rosas en el Puente Internacional Hidalgo y que fue hallado al interior de un tráiler que salió de México.

Durante la revisión de la unidad participó un binomio canino, lo que resultó en el aseguramiento de 154 paquetes de metanfetamina, los cuales fueron valuados en 7 millones 660 mil dólares americanos, es decir más de 143 millones de pesos.